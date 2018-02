Najskuplji igrač sveta ruši Real Madrid? Nejmar prvi strelac na meču - kvota 7,00!

Nejmar se vraća u Madrid na crtu Realu!

Samo sada u dresu Pari Sen Žermena i to kao najskuplji fudbaler u istoriji ove igre. Sve oči će biti uprte u njegove fudbalske sposbnosti. A on je do sada pokazao da zna dobro da igra velike duele.

Španska Marka je njegov dolazak u Madrid najavila kao neku vrstu "razgovora za posao". Nije tajna da Madriđani spremaju na leto veliku generalku, a kao najveći bum pominje se upravo Nejmar. Možda čak i posle prodaje Kristijana Ronalda.

Najbolji način na koji bi mogao da se pokaže je - da postigne barem jedan gol. A u MOZZART kladionici možete da se kladite na to da će Nejmar postići prvi gol na meču Real Madrid - PSŽ, što daje izuzetnu kvotu - 7,00!

Ukoliko volite Nejmara, evo prave šanse da zaradite na njemu, naravno ukoliko uspe da ućutka Santjago Bernabeu prvim golom na meču. Igrajući za Barselonu postigao je tri gola protiv Real Madrida.

Naravno, Nejmar nije jedini fudbaler na kog možete da igrate. Ponuda je široka.

Ukoliko Kristijano Ronaldo postigne prvi gol na meču, kvota za to je 4,75. Na Gereta Bejla je 5,50, a na Edinsona Kavanija 5,50.

Zanimljivo, možete da igrate i da će prvi gol na meču biti autogol, a kvota za to je 15,00.

Pored ovog duela gledaćemo i prvi obračun osmine finala Lige šampiona između Porta i Liverpula. Tu će dosta očiju biti uprto u Roberta Firmina, a kvota na njega je 7,50 da prv daje gol na utakmici.

Mohamed Salah je doživeo pravu eksploziju otkako je došao u Liverpul, a kvota da će on prvi postići ruke u znak slavlja prvog pogotka je - 5,50.

Ako vam je ipak Porto draži, u ponudi je Vensan Abubakar sa kvotom - 5,00.

Na vama je samo da prostudirate šanse klubova i da odigrate ono što vam deluje kao najrealnije. Onda preostaje da majstori fudbala poput Nejmara i Ronalda rade za vas i donesu vam novac.

PRVI GOL NA UTAKMICI POSTIŽE:

829: Abubakar - 5,00

830: Salah - 5,50

831: Soareš - 6,50

832: Firmino - 7,50

833: Varis - 7,50

834: Mane - 7,50

835: Marega - 7,50

836: Lalana - 7,50

837: Autogol na meču Porto - Liverpul, kvota 15,00

843: Ronaldo - 4,75

844: Kavani - 5,50

845: Bejl - 5,50

846: Nejmar - 7,00

847: Benzema - 7,00

848: Mbape - 7,50

849: Isko - 7,50

850: Di Marija - 7,50

851: Autogol na meču Real - PSŽ, kvota 15,00