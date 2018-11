Boateng obožava Luku Jovića

Luka Jović je u top formi ove sezone, postigao je 12 golova na 15 nastupa za Ajntraht iz Frankfurta u svim takmičenjima.

Talentovani 20-godišnji napadač, koji je trenutno vodeći strtelac Budneslige sa devet pogodaka, navodno je privukao pažnju vodećih evropskih klubova poput Bajerna, Liverpula i Barselone, ali i njegovog nekadašnjeg saigrača Kevina Prinsa Boatenga.

Vezista Sasuola nastupao je zajedno sa Jovićem prošle sezone i ubeđen je da Srbin može da postane napadač svetske klase.

"Postoje kritilčari koji kažu da Luka treba igra dobro samo jednom nedeljno. Ja sam ga gledao svakoga dana i mogu da kažem da ima potencijal da postane golgeter svetske klase. Ima sve što je za to potrebno. To se sve vidi na treningu. Njemu je fudbal u genima, on je dete koje igra ulični fudbal i ima njuh za gol. Pogađa glavom ili s obe noge. Tehnički je dobro potkovan, šutira i levom i desnom, ima sve što je potrebno jednom napadaču", rekao je Boateng u intervjuu za Sport Bild.

Luka Jović je trenutno na pozajmici iz Benfike, ali je sportski direktor Ajntrahta Bruno Hubner najavio da će bundesligaš iskoristiti mogućnost da ga otkupi trajno od portugalskog velikana na kraju sezone.

Prema navodima Kikera, Ajntraht će za njegov otkup platiti Portugalcima između 10.000.000 i 12.000.000 evra.

Foto: Reuters