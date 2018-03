Galata i Fener su odigrali bez golova u interkontinentalnom derbiju, a to će pokušati da iskoriste Bešiktaš i Istanbul Bašakšehir. Pobednik današnjeg derbija približio bi se Lavovima na samo jedan bod.

Bašakšehir nije tako ubedljiv kao u prvom delu sezone, ali je i dalje ravnopravan konkurent za titulu. U prošlom kolu su doživeli brodolom u Alanji, ali treba istaći da su bili lišeni usluga najboljeg igrača i strelca Emanuela Adebajora. On se za derbi s Bešiktašem vraća u tim. Kao i najveće pojačanje Arda Turan koji je i doveden da pravi razliku u ovakvim utakmicama. To je odmah drugi tim. Plus činjenica da Bašakšehir daleko bolje igra na svom terenu. Kao i to da Avčijeva četa najbolje igra velike utakmice. Poraženi su samo na jednom derbiju ove sezone.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 17:00 5309 TUR 1 Buyuksehir - Besiktas tgg gg3+ 1,93 Ukupna kvota 1,93

Njihov problem su male utakmice. Bašakšehir je izgubio 13 bodova u 10 utakmica protiv timova koji su bili među šest poslednjeplasiranih na tabeli. Primera radi, Galata je protiv davljenika izgubila samo dva boda u 10 utakmica, Bešiktaš pet u 10, a Fenerbahče šest u osam.

Bešiktaš je u poslednja dva meseca oživeo nade o odbrani titule iako je u jednom trenutku bio otpisan. Nemaju više ni teret Lige šampiona i mogu maksimalno da se posvete odbrani krune. Gunešova ekipa je u ovom trenutku možda i u najboljoj formi od svih kandidata. A najbolji tim svakako ima i bilo je samo pitanje kada će proigrati. Samo se još čeka da proradi Vagner Lav. Njegovi golovi nedostaju da Bešiktaš ubaci u petu brzinu...

Možda već od danas?

TURSKA 1 - 26. KOLO

Petak

Karabuk - Osmanli 0:4 (0:2)

/Gurler 22, 90+2, Batdal 41, 47/

Kasimpaša - Antalija 2:3 (0:1)

/Dijanj 66, 70 - Kadah 42, Dukara 53, Alpsoj 82/

Subota

Genčlerbirligi - Ahisar 1:1 (0:1)

/Škuletić 90+3 - Seleznjov 43/

Bursa - Sivas 1:0 (0:0)

/Stanču 84/

Fenerbahče - Galatasaraj 0:0

Nedelja

11.30: (2,00) Alanja (3,45) Gectepe (3,80)

11.30: (2,45) Konja (3,20) Kajzeri (3,00)

14.00: (1,60) Trabzon (3,80) Malatija (6,00)

17.00: (2,95) Bašakšehir (3,35) Bešiktaš (2,40)

*** kvote su podložne promenama

