Kapiten De Rosi

Trener Rome Euzebio di Frančesko pred revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona sa Barselonom rekao je da je on čovek koji veruje u čuda, a nakon nestvarnih 90 minuta na Olimpiku pokazao je da je zapravo on čovek koji je u stanju da priredi fudbalsko čudo. Jer, ne pamti se kada je neko da takav način pročitao i nadigrao Barselonu kao što je to Vučica učninila protekle noći. Di Frančesko je na neverovatan način uspeo da pripremi i motiviše ekipu, koja je iz zidina rimskog Olimpika iscprela svu snagu i večitu čežnju ka uspesima i trofejima, pa je klub u tamno crvnenim dresovima prosto progutao jedan od najjačih evropskih timova u prokletoj deceniji.

Ipak, može se govoriti od fudbalskoj perfekciji, taktičkom magu kakav je Di Frančesko i njegovoj odluci da spremi specijalnu formaciju samo za Barselonu, ali nekog logičnog razloga i obrazloženja za sinoćno slavlje Rome zapravo i nema. Na delu je bio psihološki i emotivni vrhunac koji ne mogu da dožive mnogi evropski fudbalski giganti. Roma po trofejima i uspesima, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni, ne može da stane uz rame najvećim klubovima, ne samo u Evropi, već i u Italiji, ali retko koji mali klub na planeti je u stanju da iscrpi takvu energiju iz svojih navijača kako to čini Roma. Rim je uz Berlin verovatno jedini veliki evropski grad koji nema klub u skladu sa svojom veličinom, pa su očekivanja često veća od realnih i opravdanih, ali Roma bez problema može da ponese epitet najvećeg malog kluba na svetu.

Kolarov i Alison

Barseloni se ono od sinoć protiv te iste Rome nije dogodilo prvi put u istoriji. Ne tako davne 2002. godine Katalonci sa Pujolom, Kokuom, Rivaldom, Enrikeom, Overmarsom i Klajvertom poraženi su istim rezultatom od tadašnjeg šampiona Italije, a da svašta može da im se desi na Olimpiku najavljeno je u septembru 2015. godine kada je Alesandro Florenci sa pola terena čudesnim udarcem savladao Marka Andrea ter Štegena. Barselona nikada nije slavila u Rimu, a nakon onoga što joj se sinoć desilo svako naredno gostovanje u glavnom gradu Italije biće još teže za slavni klub sa Nou Kampa.

Kada je završena ovogodišnja grupna faza Lige šampiona svi su bili skloni mišljenju da je Vučica zalutala u osminu finala i da je tamo trebalo da ode Atletiko. Tačno je da je Madriđanima po kvalitetu mesto u samoj završnici elitnog takmičenja, možda i u polufinalu, ali je napravljena jedna velika greška u proceni. U završnicu Lige šampiona nije zalutala Roma, već je to bio Čelsi, koji je u osmini finala daleko lakše eliminisan upravo od Barselone.

Di Frančsko

Objektivno gledano, ovaj tim Vučice nema vanserijski kvalitet koji poseduju svi ostali učesnici polufinala Lige šampiona, što se videlo i na osnovu promenljivih rezultata u dosadašnjem toku sezone. Ali, Roma sada ima neku drugu vrstu snage i trenera očigledno sposobnog da svakom protivniku pronađe glavnu manu i eliminiše ga u dve utakmice. Zvuči neverovatno, gledajući iz ugla jučerašnjeg spektakla, ali Roma je ove sezone od sedam poraza u Seriji A čak šest doživela na svom terenu. Pritisak koji publika stavlja na teret svojim igračima u prvenstvu očigledno je nešto sa čim ovaj tim ne može da se nosi, ali se u evropskim mečevima, protiv kvalitetnijih protivnika, taj pritisak pretvara u veliku snagu domaćina.

Strotman i Under

Roma je jedino dosadašnje polufinale Kupa ili Lige šampiona igrala davne 1984. godine i domogla se istorijskog finala. Tada se u Rimu posle pobede u penal seriji radovao Liverpul, koji je takođe impresionirao u četvrtfinalu. Do Kijeva i velikog finala ostao je još jedan korak. Veliki favoriti za osvajanje titule prvaka Evrope sada su Real Madrid i Bajern, ali više niko ne sme da potceni ni Liverpul, ni Romu. Treba pomenuti i jednu zanimljivu činjenicu, a ona glasi da od 2012. godine šampion Evrope nijednom nije bio klub koji je prethodne sezone bio prvak svoje zemlje.

Roma to ni 17 godina nakon trećeg osvojenog „skudeta“ neće biti, a ukoliko u predstojećem rimskom derbiju ne savlada Lacio, možda neće ni igrati Ligu šampiona naredne sezone. Ipak, to nikoga u glavnom gradu Italije u ovom trenutku ne zanima previše, jer veći deo Rima u ovom trenutku živi samo za polufinale Lige šampiona, ali ne samo to, već je sebi dao slobodu da mašta i o ušatom trofeju koji 26. maja na Olimpijskom stadionu u Kijevu podiže Danijele de Rosi. To naravno nisu odlike velikog kluba, ali je to verovatno najjači, možda i jedini, adut Rome u polufinalu. Najvećeg malog kluba na svetu.

Foto: Action images