Usman Dembele

Ishrana koja ne priliči profesionalnom sportisti samo je nagovestila da Usman Dembele nije baš sazreo za top nivo. Onda se pokazalo da ni taktički to nije nivo Barselone, pa su na površinu isplivali i problem sa detinjastim ponašanjem, čak je u Luis Suarez javno kritikovao mladog Francuza i sve je glasnije počelo da se priča o rastanku sa Dembeleom.

Međutim, nemački Velt danas piše da prodaja 21-godišnjeg krila baš i neće ići tako glatko, pošto su se pedantni ljudi iz Dortmunda ozbiljno pripremili za pregovore i obezbedili za slučaj ovakvih okolnosti.

Borusija je naime u ugovor ubacila i klauzulu po kojoj bi Barsa, ako reši da Dembelea proda pre juna 2022. godine – do kada važi potpisana saradnja – morala da Nemcima isplati sve premije predviđenje sporazumom. A to nije mala suma, cirka 40.000.000 evra!

Kako je Blaugrana inicijalno za Dembeleov potpis platila 105.000.000 evra to bi ukupnu cenu transfera digla na 145.000.000.

Što dalje znači da bi, čak i ako bi Barselona uspela da izvuče 80.000.000, a to se trenutno čini kao gornja granica Dembeleove vrednosti (sreća pa se interesuju bogati engleski klubovi Arsenal i Liverpul), Katalonci bili u minusu od 65.000.000 evra! Ni to nije mala suma, a može samo da bude veća, jer je pitanje da li u ovakvoj situaciji može da se dobije tih 80.000.000. Realnija je varijanta da se sume obrnu, da Barsa uzme do 65.000.000 evra i izgubi 80.000.000.

Probajte samo da se setite nekog igrača na kome je neki klub izgubio toliko novca. Usman Dembele mogao bi da bude upisan u fudbalske almanahe kao najveći promašaj nekog fudbalskog kluba.

(FOTO: Reuters)