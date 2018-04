Francuski sajt Butfootballclub.fr izbacio je i drugi deo intervjua sa Nevenom Subotićem. Posle priča o Sent Etjenu i njegovim igrama , na red su došle i one, za nas, malo sočnije teme.

Recimo, dobio je Neven pitanja vezana sa saigrače, protivnike, trenere, uzore...

A kada imate igrača koji je igrao dugo na najvišem nivou, to svakako mora da bude interesantno.

"Kada sam bio mali, sanjao sam da budem napadač, da postižen golove. Kada sam sam realizovao da ću kao defanzivac imati bolje šanse u profesionalnom fudbalu, počeo sam da studiram igru nekih defanzivaca. Kao tinejdžer, živeo sam u SAD-u. Imao sam tamo skoro samo prenose engleskih fudbalera. Tako da su moji uzori bili Džon Teri i Nemanja Vidić, sa kojim sam kasnije igrao u reprezentaciji", rekao je Subotić.

Koji je najbolji igrač sa kojim si igrao?

"Igrao sam sa mnogo dobrih igrača, sa nekim svetskim fudbalerima. Ali najbolji je Mats Humels. Igrali smo dugo u Dortmundu na mestu štopera. On je fantastičan igrač. Voleo sam da igram sa njim. Mnogo me je toga naučio".

Najbolji igrač protiv koga si igrao?

"Bilo ih je mnogo. Ali ako moram jednog da izdvojim, onda je to Kristijano Ronaldo. Najbolji od svih. Neverovatan je. Iako ga ne vidiš 89 minuta, on je sposoban da dobije utakmicu u 90. Toliko je talentovan".

Koji ti je trener najviše pomogao u karijeri?

"Mnogo dugujem Jirgenu Klop. Dočekao me je u Majncu, kada sam bio u SAD-u. Imao sam test i uzeo me je. Potom me je doveo u Dortmund. Očigledno je trener koji je računao na mene. On je lojalan, iskren čovek. Uvek ti kaže ono što mora da ti kaže, nebitno da li nešto dobro ili loše. Sa njim svi znaju na čemu su".

Šta misliš, ko osvaja Ligu šampiona, Ligu Evrope i Svetsko prvenstvo?

"U Ligi Evrope više nema Dortmunda i priznajem da ne znam koji su timovi još u igri. U Ligi šampiona vidim Barselonu. A za Svetsko prvenstvo - mislim da će Nemačka odbraniti titulu. Favorit je", rekao je Subotić.

Foto: Action images