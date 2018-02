Najžešća trka u istoriji Serije A! Juventus (1,80) vs Napoli (2,00) iz svih uglova

Mančester Siti je pregazio Premijer ligu kao plitak potok, PSŽ je obesmislio Ligu 1, Bajern je nedodirljiv u Nemačkoj, Barselona je stavila šapu na titulu u Primeri... Šampionske trke u najjačim ligama Evrope su već odlučene i lišenim smo neizvesnosti u drugom delu sezone.

Ostaje nam samo italijanska Serija A gde smo svedoci gladijatorske borbe Napolija i Juventusa. Borba za skudeto između Bjankonera i Napolitanaca će obeležiti finiš sezone u Evropi ako se računaju samo nacionalna takmičenja.

Zato vam je MOZZART spremio i iznenađenje u vidu opklade na to ko će postati šampion najneizvesnije trke u evropskom fudbau. Od danas pa do njenog završetka ćete svake nedelje moći da se kladite na to ko će postati prvak Italije. Ali i ko će u Ligu šampiona i Seriju B. Trenutna kvota na Napoli je 2,00, a na Juventus 1,80. Kvote važe do početka prvog meča svakog kola i u zavisnosti od ishoda se menjaju po završetku kola.

Može li Napoli da prekine hegemoniju giganta iz Torina? Može li Juve da pomeri granice i sedmi put zaredom postane šampion Italije?

Kako izgleda situacija trenutno, odgovor na to ćemo čekati do samog finiša šampionske trke i poslednjeg kola 20. maja. Serija A je imala nekoliko kultnih šampionskih trka. Kao onda kada se Juventus udavio u biblijskom potopu u Peruđi i predao titulu Laciju.

IIi kada je nesrećni Vratislav Greško u skladu sa preizmenom pucao Interu u kolena i poslao skudeto u Torino.

Ili kada su sudije u derbiju za skudeto tri kola pre kraja brutalno pokrale Inter protiv Juventusa, ostale slepe na bodiček Julijana nad Ronaldom i presudile šampionsku trku u korist Bjankonera.

Međutim, ova sezona miriše na nešto još spektakularnije i neizvesnije. Superiornost Juventusa i Napolija u odnosu na ostale rivale je brutalna. Ali opet, deluje da je liga za nijansu izjednačenija nego prethodnih sezona i da su veće šanse da neko iz tandema sa vrha napravi neki kiks. Nije konkurencija toliko slaba – čak je i jača – nego su Juve i Napoli mnogo jaki!

Zato bi ovo mogla da bude najžešća trka u istoriji za Skudeto. To govore brojke o broju bodova osvojenih do sada i broju postignutih golova. Napoli i Juve su podigli tempo do maksimuma i jedni druge stavljaju na krajnje granice fizičke i psihičke izdržljivosti. Zajedno su osvojili 125 od mogućih 145 bodova što je 86 odsto! Ovako nešto nije viđeno u istoriji italijanskog fudbala... Nešto slično smo mogli da vidimo samo u trkama španskih divova Real Madrida i Barselone.

Serija A uskoro ulazi u poslednju trećinu i svaki kiks od sada se plaća jako skupo jer je malo vremena i prostora da se nadoknadi. Pre dve godine, Napoli se isto ovako dobro nosio sa Juventusom. Sve do sredine februara je držao prvo mesto, a onda je u direktnom okršaju u Torinu pao posle onog srećnog gola Zaze. Juventus je tada preuzeo prvo mesto, digao se, a Napolitanci više nisu mogli da se psihički oporave i samo su padali do kraja prvenstva...

Situacija je sada slična, ali ovaj Napoli deluje ozbljnije od tadašnjeg, dok ovaj Juventus deluje ranjivije od tadašnjeg. Timovi su slični, samo što je Iguain prešao na suprotnu stranu. Od četvrtog kola Napoli drži prvo mesto na tabeli s kratkim izuzetkom kada ga je Inter preskočio u dva kola. Baš onda kada je Napoli poražen u derbiju od Juventusa i kada je zakucao na vrata sa svim svojim strahovima iza kojih se promolio kosač u crno-belom. Ta strašna utvara iz Torina, od koje Italiji klecaju kolena, je već mesecima za petama Napolitancima kao u onim tinejdžerskim hororima. Za sada uspevaju da pobegnu za dlaku, ali kraj filma još nije blizu... Rasplet tek počinje!

Napolitanci će morati da odu na noge svom Nemezisu u Torino 22. aprila, četiri kola pre kraja prvenstva. Tada će trka vrlo moguće biti odlučena, ali možda i neće. Ima tu još faktora koji odlučuju konačan ishod osim velikog derbija u Torinu.

Ali rivalitet između dva kluba je nešto što ovoj isrcpljujućoj trci daje posebnu dimenziju. Pogotovo s Napolijeve strane. Mržnja prema Juventusu u Napulju je stvar kućnog vaspitanja. Ignorisanje Napolija kao nekog posebnog rivala je prirodna stvar za svakog Juventina.

Šta može odlučiti trku osim tog međusobnog okršaja? Mnogo je faktora... Kvalitet i forma su najbitniji. Ai tu su i raspored, povrede, Evropa, duža klupa, na kraju i sudijske odluke bez kojih italijanski fudbal ne bi bio to što jeste.

MENTALNA SNAGA

Kako vreme bude odmicalo pritisak će biti na Napoliju, ali ni Juventusu nije svejedeno jer se iz nedelje u nedelju oseća kao da juri svoj rep. Uigranost oba tima je njihov najveći kvalitet. Sa manjim promenama ova dva tima su već duže vreme na okupu. Pogotovo Napolitanci, mada i Juventus ima kičmu oko koje se samo nadograđuje.

Iako je Juventus Kralj pobeda od 1:0, Napoli ih „šije“ čak i u ovom njihovom omiljenom sportu. Napolitanci su pet puta pobedili minimalcem, Juve četiri puta. Tu se pokazuje mentalna snaga koja je prethodnih godina bila na strani pobedničke mašinerije iz Torina. Ali Napoli je napredovao i na ovom polju. Čak sedam puta ove sezone su Napolitanci pobedili pošto su preokrenuli pošto su prethodno gubili. To su utakmice u kojima se gradi pobednički mentalitet i akumulira samopouzdanje za odlučujuće bitke. Napoli ovo nije imao prethodnih sezona...

BRUTALNE BROJKE

Koliko Napoli ima zadivljujuću sezonu najbolje govore sledeće brojke. Lider osvaja 2,62 boda u proseku po čemu je dominantniji čak i od Bajerna, Barselone ili Pari Sen Žermena u njihovim prvenstvima. Superiorniji je samo Gvardiolin Mančester Siti sa 2,67 bodova po meču!

Napoli ima 63 boda posle 24 kola. Čak 10 više nego prošle godine u ovo doba! U istoriji Serije A, samo je Inter u sezoni 2006/06 kada nije imao konkurenciju posle Kalčopolija imao bolji učinak. U Španiji, Engelskoj, Nemačkoj ili Francuskoj bi ovo bilo dovoljno da ekipa dođe nadomak titule i uzme malo kiseonika. Ali ne i u Italiji. Ne kada vas juri Juventus. Napoli nema prostora da diše pod pritiskom Bjankonera. Koliko je taj Juventusov pritisak jak, najbolje govori gol-razlika +46! Samo je Fiorentina u sezoni 1958/59 imala bolju gol-razliku posle 24 kola (+52). Ovo su brutalne brojke i na kraju bi mogli da dođemo u ludu situaciju da će za Skudeto biti potrebno 100 bodova što se nije desilo u istoriji evropskog fudbala u ozbiljnim ligama.

ODBRANA OSVAJA TITULU

U 2017. godini su su oba tima pobedili svaki prvenstveni meč. U seriji su od po osam pobeda! Zastrašujuće zvuči brojka da je Juventus na 11 poslednjih utakmica primio samo jedan gol i da ima gol-razliku 24:1! Pred Bufonom je pravi zid...

Da se trofeji u Italiji osvajaju odbranom, a da su goleade zabava za navijače, postali su svesni i u Napulju. Mauricio Sari je malo spustio gas sa lepom igrom i opsesijom da njegov tim daje po tri i više golova na svakom meču i naučio je da pobeđuje i ružno. Napoli je primio jednak broj golova kao i Juve! Samo Barsa i Atletiko u Evropi imaju manje primljenih golova...

RASPORED

Dve sile gaze sve pred sobom, i polako se bliže fudbalskom Staljingradu koji će se odigrati 22. aprila u Torinu. Ali, šta ako derbi ne bude odlučio? Šta ako Napoli ranije pobegne? Ili ga Juve do tada slomi?

Raspored je takođe faktor koji će bitno uticati. Koliko su u Napulju koncentrisani na Skudeto, najbolje govori što su svesno žrtvovali Kup Italije ispadanjem od Atalante i što su namerno kapitulirali u Ligi Evrope pred Lajpcigom jedva čekajući da ostanu samo na jednom frontu. Sa druge strane, veličina kluba i uvek najviše ambicije ne dozvoljavaju Juventusu bilo kakvo kalkulisanje ili žrtvovanje nekog takmičenja. U narednih 20 dana, Juve će imati pet utakmica u tri takmičenja! U istom peripodu, Napoli će imati četiri, odnosno tri ako se računa da će u Lajpcigu samo istrčati sa rezervama čekajući da se utakmica završi.

Juventusu ide na ruku što dočekuje Napoli koji ga u Torinu nije pobedio od 2009. godine, ali se može reći i da ima lakši raspored ako izdrži još malo. Počevši od silno motivisanog gradskog rivala Torina u današnjem derbiju, preko duela sa neugodnom Atalantom (prvenstvenog, ne revanša u kupu), a potom dva jako teška gostovanja Laciju i Totenhemu. Lacio je definitivno rival koji najmanje odgovara Bjankonerima jer ih je dva puta pobedio ove sezone, a idu mu na noge 3. marta, dok četiri dana kasnije igraju protiv Totenhema u Londonu gde će morati da budu perfektni ako hoće dalje. Od tada pa do derbija 22. aprila, Juve ima lakši raspored protiv Udinezea, SPAL-a, Beneventa, Sampdorije i Krotonea. Tu je uglavljeno i gostovanje Milanu na San Siru koji može da bude nagazna mina ako Rosoneri nastave da se dižu pod Gatuzom.

Napolitanci imaju daleko teži posao do derbija u Torinu. Sledi zicer protiv SPAL-a, pa potencijalno opasno gostovanje Sampdoriji i onda dva derbija: Roma kod kuće, pa Inter u gostima! Ako to prežive, na konju su... Do gstovanja Juventusu onda imaju Đenovu kući, Sasuolo u gostima, Kjevo kući, pa Milan u gostima! Ali Rosoneri im baš leže prethdnih godina... I kao zagrevanje za Juve imaju Udineze na San Paolu.

Ako Napoli preživi Juventusovu trvđavu kao lider, ima titulu u šakama. U poslednja četiri kola igra protiv Fiorentine, Sampdorije, Torina i Krotonea. Juve s druge strane ima Inter, Bolonju, Romu i Veronu.

POVREDE I DUŽA KLUPA

Da bi se izdržao paklen raspored i zadržala ova forma do derbija, potrebno je da oba rivala zaobiđu povrede, a tu je bitan i faktor duže klupe. Alegri ima skoro pa dva sjajna tima na raspolaganju: Bufon (Ščensni) – De Šiljo (Lihtštajner), Benatija (Barzalji), Kjelini (Rugani), Aleks Sandro (Asamoa) – Pjanić (Bentankur), Kedira (Sturaro), Matuidi (Markizio) – Mandžukić (Daglas Kosta), Dibala (Kvadrado), Iguain (Bernardeski). Naravno, to je kada su svi zdravi, a to ove sezone nije bio slučaj. Bilo je mnogo problema sa povredama ove sezone, a pogotovo tih „mišićnih“. I to je nešto što odavno prati Maksa Alegrija i njegov sistem rada – veliki broj malih povreda. Sada su povređeni Barzalji i Lihtštajner i još se ne zna kada će se vratiti. Matuidi će na teren početkom marta, a Kvadrado najranije krajem marta. To su ozbiljni hendikepi. Ali isto tako je i Alegri majstor da miksuje tim. Skoro nikad ne izvodi istu postavu, svima je podelio minutažu, ne postoji nezamenjiv igrač i tako drži formu i tenziju na vrhuncu.

Mauricio Sari je potpuno druga priča. On bi da može celu sezonu igrao sa ovom postavom igrača: Reina – Hisaj, Albiol, Kulibali, Gulam – Alan, Žoržinjo, Hamšik – Kaljehon, Insinje, Mertens! I skoro da to zaista i radi... Još na početku sezone je izgubio Milika kao centarfora i nema nijednu pravu alternativu za triling u napadu! Kaljehon, Insinje i Mertens igraju svaku utakmicu, povrede ih zaobilaze i za sada to funkcioniše. Milik će se vratiti možda u aprilu, ali pitanje je koliko će tako rovit moći da pomogne. Jedina prava klasa sa klupe je Pjotr Zjelinski koji ponekad počne, ali uglavnom ulazi sa klupe i imao je neke fantastične partije do sada. On je džoker koji menja tok utakmice. Napoli je ostao i bez levog beka Gulama do kraja aprila, ali sva sreća da ima Marija Ruija kao pristojnu alternatvu. Od ostalih rezervi posao mogu ponekad da završe veteran Mađo, štoper Kirikeš, možda i hrvatski vezista Rog i trkač Dijavara... Svi ostali su nebitni. I zato svaka povreda startera može baš skupo da košta Napolitance.

SUDIJSKA POMOĆ

Kada je trka za titulu u Italiji izjednačena, neizbežan je i faktor suđenja i uticaja van terena. Pogotovo kada je jedan od kandidata Juventus. Pripremite se za prljave igre i pritisak sa obe strane Možemo samo da zamislimo kakva će atmosfera biti 22. aprila. Jadan onaj koji bude sudio taj meč...

O Juventusovoj mekoj moći u italijanskom fudbalu ne treba trošiti reči. Međutim, u Italiji postoji tradicija da se tokom prvenstva u medijima vodi alternativna tabela sa sudijskim greškama. Po toj tabeli, Napoli je klub koji je imao najviše vetra u leđa od sudija sa četiri boda koja su osvojili greškama sudija na štetu rivala. I nijednom kardinalnom greškom koja je Napolitance koštala boda! Sa druge strane Juventus je na pretposlednjem mestu po sudijskoj pomoći. Samo je SPAL imao gre suđenje. Sudije su Juventus direktno oštetile za šesto bodova i greškama mu donele dva boda, što znači da su ga koštale četiri boda u konačnom zbiru. Međutim, ovde se vidi privilegovan medijski tretman Juventusa jer nije uračunata ozbiljna greška u njegovu korist na prošlom gostovanju u Firenci. Sudije su ozbiljno pokrale Fiorentinu kada su joj poništile čist penal na 0:0. Ali činjenica je da je Napoli do sada više profitirao od sudijskih grešaka.

MOĆ VAN TERENA

Iz Napulja već preventivno kukaju i vrše pritisak. Gazda Aurelio De Laurentis tvrdi da se Juve tokom prelaznog roka nije bavio sobom već sabotažom svih Napolijevih meta, a najdrastičniji je slučaj neuspela kupovina Amina Junesa iz Ajaksa koji je stigao na potpis ugovor u Napulj, a onda je Juve povukao svoje moćne veze, ušao igraču u mozak i sprečio ga da pređe u Napulj. Ili slučaj Matea Politana iz Sasuola za kojeg je Juve navodno bio zainteresovan, a zapravo je samo ubacivao klipove u točkove Napolitanaca. De Laurentis poručuje da se bori protiv najmoćnije porodice u Italiji u poslednjih 100 godina. To je nepobitna istina jer Anjelijevi imaju uticaj u svim sferama društvu i ne treba ništa ni da kažu da bi im se dodvorio neki činovnik koji je veći „katolik od pape“.

Zato Napolitanci koriste situaciju da i oni vrše pritisak jer znaju da 60 odsto Italije koja mrzi Juventus, navija za njih i da će ih podržati. Istovremeno unapred kupuju opravdanje pred svojim navijačima za eventualni neuspeh u poštenoj sportskoj borbi na terenu. Ipak, istorija ih je naučila da je bolje i to da rade, nego da ćute.

Sve ovo obećava da će trka za titulu u Seriji A biti najzanimljiviji finiš u evropskom fudbalu do kraja sezone. Juventus i Napoli su u gladijatorskoj areni u kojoj se ne nazire da je neko izgubio snagu i spustio štit.

Nama i vama ostaje samo da uživamo u ovoj dramatičnoj završnici i da s nestrpljenjem čekamo meč sezone 22. aprila u Torinu. A do tada ako mislite da znate ko će prvi protrčati kroz cilj ili navijate za neki od ova dva kluba, probajte to i da naplatite.

Piše: Aleksandar Gligorić

(FOTO: Action Images)