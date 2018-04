Kad te kolege smatraju najboljim onda bi to trebalo da bude - amin. A fudbaleri Premijer lige saglasni su u oceni da je Mohamed Salah blistao u debitantskoj sezoni, pa je u nedelju veče proglašen za igrača sezone.

Na prvi pogled ništa čudno. Posebno ako se ima u vidu da je Egipćanin postigao 31 prvenstveni gol za Liverpul, međutim, ne gledaju svi blagonaklono ka tom izboru. Ponajviše u Mančester Sitiju, odakle stižu očekivane primedbe da je pehar trebalo da završi u rukama Kevina de Brujnea.

„S moje tačke gledišta, ako analiziramo svih deset meseci, nema boljeg igrača od De Brujnea, u smislu kontinuiteta. Možda ima nekih momaka koji su, po brojevima, bolji od njega, ali u celoj sezoni niko nije bio bolji od Kevina. Za mene je on najbolji“, podigao je glas Pep Gvardiola.

Trener Građana na ovaj način je želeo da ukaže na činjenicu kako fudbal ne bi trebalo posmatrati kroz prizmu statistike (iako je Belgijanac postigao 12, a namestio 15 golova), već kroz doprinos igri i rezultatima. A De Brujne je doslovce nosio Siti do titule.

„Voleo bih da je osvojio i ovo priznanje, međutim, na kraju krajeva, ovog leta on će sedeti kući kao šampion Engleske. To je, opet, samo moj stav. Mišljenje fudbalera je drugačije“, zaključio je Gvardiola.

FOTO: Action images