Džaba Napoliju pokušaji da pred okršaj s Torinom od sebe stvori žrtvu i mučenika – ekipa Mauricija Sarija može samo sebi da zahvali za to što je uoči 36. kola imala četiri boda manje od Juventusa, trenutno sedam jer je Stara dama sinoć savladala Bolonju (3:1).

Ne samo da savladate lidera, nego ga potpuno nadigrate na njegovom terenu, svesni ste da su njemu do kraja ostala dva teška gostovanja, odete u Firencu, grad koji Staru damu smatra smrtnim neprijateljem… I izgubite sa 3:0! Ko vam je za to kriv? Juventus, koji je dan ranije smogao snage da ustane iz nokdauna i trijumfuje nad Interom u Milanu? Istina, mnogo se prašine diglo oko suđenja kako na Derbiju Italije jer navijači Intera smatraju da je njihov tim ozbiljno oštećen, odnosno isključenja Kalidua Kulibalija u Firenci, no sve to ne može da opravda malokrvnost Napolitanaca na ovom susretu. Jednostavno, takvi mečevi moraju da se dobiju.

Krivica je samo i isključivo u Sariju koji nije uspeo da prizemlji svoje igrače posle meča u Torinu, odnosno da ih podigne posle onog na Đuzepeu Meaci; da im na pravi način objasni da ni u jednom, ni u drugom slučaju ništa nije bilo gotovo. Nije gotovo ni sada – Napoli ponovo igra sa ekipom koja gaji animozitet prema Juveu i koja je opuštena u sredini tabele. Valjda će sada uspeti da pobedi, pa će mu ostati nada u još koji kiks Bjankonera.

Ovaj meč će imati poseban emotivan značaj za Valtera Macarija, nekadašnjeg trenera Napolija, koji se vraća na San Paolo.

"Mnogo sam dao Napoliju za četiri godine, ali je Napoli meni tako da ovaj meč za mene ima posebnu notu. Ljudi u Napulju me dobro poznaju, biće veoma emotivno videti sve te ljude s kojima sam proveo nezaboravne trenutke. Zahvalan sam što se sećaju kako sam pomogao Napoliju da se vrati u vrh. Od svoje ekipe očekujem da pruži maksimum", rekao je Macari.

Domaći će biti bez odranije povređenog Fauzija Gulama i pomenutog Kulibalija, a Bikovi bez Emilijana Moretija, koji je takođe suspendovan, te Aleksa Berengera, Džoela Obija i Lijanka Vojnovića.

Osim keca, tradicija najavljuje i mnogo pogodaka, pa kombinujte po želji.

ITALIJA 1 - 36. KOLO

Subota

Milan - Verona 4:1 (2:0)

/Čalhanoglu 11, Kutrone 32, Abate 49, Borini 89 - Li 85/

Juventus - Bolonja 3:1 (0:1)

/De Majo 52, Kedira 63, Dibala 69 - Verdi 30pen/

Nedelja

12.30: (6,50) Udineze (4,30) Inter (1,50)

15.00: (2,40) Kjevo (3,00) Krotone (3,30)

15.00: (2,00) Lacio (3,45) Atalanta (3,80)

15.00: (1,25) Napoli (6,50) Torino (10,0)

15.00: (1,55) SPAL (4,10) Benevento (6,00)

15.00: (3,80) Đenova (3,45) Fjorentina (2,00)

18.00: (2,20) Sasuolo (3,45) Sampdorija (3,25)

20.45: (7,75) Kaljari (4,80) Roma (1,40)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images