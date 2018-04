Uhapšeni su 21-godišnji Filipo Lombardi i 29-godišnji Danijele Skjuskio, ali šteta je već napravljena. Stariji navijač Liverpula - 53 mu je leta - dobio je udarac kopčom sa kaiša. U medicinski je izazvanoj komi. Roma je na udaru. Previše problema prave njeni huligani. Pa Italija bruji o tome da će joj Evropska fudbalska federacija zabraniti da na narednoj jednoj ili čak i dve utakmice voditi navijače na gostovanja.

Više od toga - ne može. Uefi su vezane ruke, jer su se incidenti desili pre početka utakmice, van stadiona. Roma to objektivno nije mogla da spreči. Možda će i sam klubu biti novčano kažnjen, ali to je granica do koje Uefa prema propisima može da ide.

Zvanično, istraga će danas biti otvorena, ali je verovatno da će kazna stupiti na snagu tek sa početkom sledeće sezone. Prvi zadatak jeste obezbediti uslove za normalno odigravanje revanša u Rimu.

Lombardi i Skjuskio su optuženi za ubistvo.

(FOTO: Action Images)