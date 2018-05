Nekada je bio običaj da se rivali otvoreno premiraju novčano, da zapnu i daju sve od sebe da sapletu rivala, čak i kada im to ništa ne znači. Vremenom, to je izašlo iz mode, ali su navijači opet našli načina, malo simpatičnijeg, da premiraju rivale i motivišu ih da im pomognu. I to pivom, neizostavnim delom svake fudbalske utakmice.

O čemu se radi?

U Nemačkoj se u subotu igra poslednje bundesligaško kolo, a epicentar dešavanja biće Hamburg i Volfzburg, gde će se odlučivati u borbi za opstanak. Čuveni Dinosurusi, koji se bore da ne ispadnu iz elite prvi put od njenog osnivanja 1963. godine, moraju da pobede Borusiju iz Menhengladbaha na svom terenu, ali im je istovremeno potrebno i da Keln, koji je već ispao u Cvajtu pre nekoliko kola, kao gost pobedi Volfzburg. Tako bi Vukovi otišli u drugu ligu, a HSV dobio priliku da kroz baraž sa Kilom izbori opstanak u Bundesligi, što je delovalo kao nemoguće pre dve nedelje.

Glavno pitanje u Nemačkoj proteklih dana je hoće li Keln igrati sa punim motivom protiv Vukova i pobedom ih povući sa sobom u niži rang.

Jedan poznati navijač Hamburgera je odlučio da ih dodatno motiviše pa im je obećao burence od 50 litara piva ukoliko savladaju Volfzburg.

"Dragi Kelne, 50 litara Kolša (lokalno pivo iz Kelna) vas čeka, za klub i navijače ukoliko pobedite u Volfzburgu", napisao je na Tviteru 47-godišnji Andreas Klos.

Taj tvit zapalio je Hamburg, pa je posle samo nekoliko sati ulog znatno povećan.

"Mnogo navijača me je kontaktiralo, nećemo se zadržati na burencetu, mnogi nude novac, poslaćemo vam 1.000 ili 1.500 litara ukoliko pobedite u subotu", dodao je Klos.

A u Kelnu su izgleda prihvatili ponudu. Kapiten Jonas Hektor oglasio se danas i poručio da je cilj Kelna - pobeda u Volfzburgu.

"Sigurno je da ništa nećemo nikome pokloniti, ni bod. Hoćemo sva tri da se dostojno oprostimo od sezone. Niko me iz Hamburga nije još zvao. Niti mi je išta ponuđeno, Ali 100 litara piva bi bilo dovoljno. Ne za mene nego za tim", poručio je reprezentativac Nemačke u razgovoru za Bild.

Za radoznale, 50 litara Kolša u Nemačkoj košta 90 evra...

BUNDESLIGA - tabela

