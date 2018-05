Ne ide više ovako sa Milanom i Đanluiđijem Donarumom... Najbolja opcija za sve je rastanak i on će najverovatnije uslediti ovog leta.

Rosoneri su posle prave sapunice letos uspšeli da produže ugovor sa talentovanim golmanom i dobiju bitku sa Minom Rajolom, ali pitanje je ko će dobiti rat na kraju.

Donaruma je izgubio poverenje navijača, pritisak na njega je postao ogroman i sve to utiče na ekipu. Utisak je da se stvari više nikada neće popraviti i da je za sve najbolje da mladi čuvar mreže napusti San Siro. Na prethodnom meču u Bergamu, navijači nisu hteli da uzmu njegov dres za razliku od dresova ostalih prvotimaca. Mladi golman je posramljen takvim gestom ultrasa. Polako shvata da je izgubio ljubav i poverenje navijača...

I u Milanu su svesni da ne ide ovako i spremni su za razgovore o transferu. Ali opet ulaze u klinč sa Rajolom. Milan je spreman da proda Donarumu ako stigne ponuda od 70.000.000 evra, ali Rajola smatra da je to previše i želi da cena njegovog klijenta bude oko 30.000.000 evra. Razlika u stavovima je ogromna, ali Rosonerima naruku ide što Donaruma ima dugoročan ugovor i što Rajola ne može da ih ucenjuje.

„Ako ima zainteresovanih klubova, oni će poslati ponude i onda ćemo videti da li su te ponude zadovoljavajuće. Donaruma je budućnost italijanskog fudbala i vredi mnogo. Poznajemo situaciju na tržištu i znamo koja je njegova cena. Nismo u situaciji da moramo da ga prodamo niti smo njegovu prodaju ukalkulisali u budžet. Sačekaćemo i doneti odluku... To se odnosi na sve igrače. Potrebni su nam fudbaleri koji žele da učestvuju u našem projektu. Ljudi koji veruju. Ako neki igrač želi da ode, potrebno je da nam to kaže i da dođe zadovoljavajuća ponuda za njega. Donaruma još nije došao da nam kaže kako želi da ide“, kaže Milanov sportski direktor Masimo Mirabeli.

Trenutno se dva kluba pominju kao zainteresovani. Tačnije, kao jedine opcije. Juventus je ispao iz trke jer Donaruma ne želi kod njih, dok Real Madrid ne želi da ima bilo kakve veze sa Rajolom i njegovim klijentima. U igri su ostali Pari Sen Žermen i Liverpul. Oba tima traže golmana, s tim što je Liverpulova prva meta Alison iz Rome. Međutim, Brazilac će najverovatnije produžiti ugovor tako da i Donaruma dolazi u obzir. Ipak, PSŽ je vrlo verovatnija opcija. Trap je na izlaznim vratima, a možda i Areola koji je takođe Rajolin klijent. I prošlog leta su Sveci želeli Donarumu. Nudili su mu 13.000.000 evra po sezoni. Ipak, on je poslušao porodicu i produžio sa Milanom.

Ali sada PSŽ ima probleme sa finansijskim fer-plejom i UEFA monitorinogm tako da nije u situaciji da za golmana izdvoji novac koji traži Milan. Rajola će morati da dođe sa debelom ponudom ako opet želi da se omrsi masnom provizijom...

(FOTO: Action images)