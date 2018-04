"Daću svom sinu ime po Mitroviću. Najlakša odluka u životu", pisalo je u jednom od komentara na društvenim mrežama posle novog gola Aleksandra Mitrovića kojim je u 78. minutu na asistenciju Rajana Sesenjona doneo tri boda ekipi Slaviše Jokanovića na gostovanju Šefild Venzdeju - 0:1 (0:0).

Ovo je Mitroviću deveti gol na 12 utakmica! Kakav skor! Kakva forma. Potpuno je "podivljao" u Čempionšipu posle odlaska iz Njukasla. A sve je na neki način i krunisao nagradom za najboljeg igrača meseca marta.

Fulam je ovako vezao svoju 18. utakmicu bez poraza.

Nije to bilo lako gostovanje za Fulam, ni najmanje, a to govori i činjenica da je "čekao" sve do 78. minuta kako bi zadao jedini i pravi udarac domaćinu. Šefild je pre ove utakmice imao tri vezane pobede i to vrlo ubedljive, ali protiv Mitrovića nisu imali rešenje...

Fulam sada ima 78 osvojenih bodova, drugoplasirani Kardif je na 80 i još igra protiv Aston Vile u utorak na teškom gostovanju. Kod jednog od najboljih domaćina u ligi, ekipe koja je na četvrtom mestu na tabeli.

Mitar bi ovom serijom pobeda mogao da odvede Fulam do druge pozicije i mesta koje vodi direktno u Premijer ligu! Nije još gotovo, ima još pet kola do kraja prvenstva. Kardif ima šest utakmica do kraja, Kolibari pet. Sve je moguće. Ali jedno je sigurno. Dovođenje Mitrovića u Fulam na pozajmicu je najbolja odluka Jokanovića ove sezone.

Kada je Rafa Benitez rekao da bi Mitrović trebalo da postigne 20 ili 25 golova u Čempionšipu pa onda da se "javi"... Pa, ide Mitar ka toj brojci.

A da li uopšte treba da pominjemo to koliko je važno što se najbolji špic reprezentacije Srbije ovako raspucao praktično vrlo blizu Svetskog prvenstva koje nas očekuje od 14. juna u Rusiji.

Sa ovakvom formom mogao bi da bude veliko oružje Orlovima. U ozbiljnom je naletu. Koji traje.

ENGLESKA 2 - 41. KOLO

Petak

Kardif - Vulverhemtpon 0:1 (0:0)

/Neves 67/

Subota

Barnsli - Šefild Junajted 3:2 (1:0)

/Gardner 25, Mekburni 74, Bredšo 88 - Flek 57, Klark 65/

Norič - Aston Vila 3:1 (1:0)

/Marfi 45+1, Srbeni 54, Medison 72 - Griliš 67/

Birmingem - Barton 1:1 (0:0)

/Jutkevič 87 - Dajer 48/

Brentford - Ipsvič 1:0 (0:0)

/Maupaj 72pen/

Derbi - Bolton 3:0 (2:0)

/Pirs 6, Vidra 33, Lorens 54/

Hal - KPR 4:0 (2:0)

/Vilson 42, Smitis 45ag, Grosicki 59, Ernandez 69/

Lids - Sanderlend 1:1 (0:0)

/Ernandez 72 - Meknir 49/

Midlzbro - Notingem 2:0 (2:0)

/Ajala 7, Dauning 31/

Milvol - Bristol Siti 2:0 (1:0)

/Volas 11, Morison 52/

Reding - Preston 1:0 (1:0)

/Berou 12/

Šefild Venzdej - Fulam 0:1 (0:0)

/Mitrović 78/

