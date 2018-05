Vremešni Sebastijan Abreu, u svetu fudbala poznat kao Ludak, još jednom se postarao da opravda nadimak. I to na kakav način. Urugvajski napadač, od početka godine angažovan u čileanskom Auduks Italijanu, obrušio se na navijače svog novog kluba, tako što ih je gađao - stolom!?

Da, da, dobro ste pročitali, 41-godišnji špic se toliko naljutio zbog prozivki da je prilikom izmene na susretu sa Antafogastom (0:0) rešio da uzme stvar u svoje ruke. Zgrabio je sto i bacio ga u vis. Kao prvom redu tribina. Srećom niko nije povređen.

Abreuu zbog ovog incidenta preti kazna od deset mečeva zabrane igranja.

„Ne želim nikom da se pravdam. Ovo nema veze sa klubom ili većim delom navijača. Ovo je lični obračun sa čovekom koji me je vređao na način koji nij ustaljen u takozvanom fudbalskom folkloru, koristeći detalje iz mog privatnog života. Žestoko me je to pogodilo. Nije mi bila namera da bilo koga nedužnog povredim. Ovo je direktno upereno na jednu osobui, koja je, na žalost, gnev iskazala na pogrešan način, mešajući privatno i poslovno“, obratio se javnosti Abreu, koji na deset utakmica otkako je došao u Čile nije postigao gol.

Za zaboravne, Sebastijan Abreu je ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao profesionalni fudbaler sa najviše promenjenih klubova. Dosad ih u biografiji ima 26. A pošto mu u Čileu ne ide, ne bismo se začudili da uskoro uveća brojku.