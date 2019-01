Poslednja ponuda Čelsija Kalumu Hadson Odoiju biće - odbijena! Čelsi se isprsio maksimalno, ponudio je 85.000 funti nedeljno, što je na sedmičnom nivou čak 96.250 evra, a na godišnjem 5.000.000 evra! Ni to nije bilo dovoljno, piše Skaj Sport. Neće Hadson Odoi da ostane, neće, i to je očigledno zacementirano.

Odojiju ugovor sa Čelsijem ističe za 18 meseci, a sam mladi igrač je rešio da ne potpisuje novi ugovor, iako su Plavci stavili na sto žestoku ponudu. I to igraču koji je do sada odigrao samo 14 utakmica za prvi tim i nijednom nije bio starter.

Supertalentovani fudbaler Čelsija je nedavno ušao u tihi štrajk, na taj način je "isprovocirao" ponudu Čelsija, i to zaista veliku, međutim ni to mu nije bilo dovoljno da kaže "da".

Odoi je očigledno prelomio i rešio da ide u Bajern. Najavljeno je bilo da će mu Čelsi u poslednjoj ponudi na sto staviti 80.000, a na kraju ni 96.000 nije bilo dovoljno. Možda na kraju krajeva novac ovde i ne igra ulogu u onome što Odoi želi.

Bajern je do sada slao četiri ponude za ovog fudbalera. Poslednja je iznosila 35.000.000 funti što je oko 37.000.000 evra. Oko 40.000.000 evra je otprilike suma gde bi dva kluba mogla na kraju da se "nađu".

Kada neko sa 18 godina, kao još do kraja neafirmisan igrač odbije ogromnih 5.000.000 evra godišnje, za to mora da postoji razlog. Pominjalo se do sada da bi on mogao da bude u činjenici da se Odoi plaši da bi uprkos potpisanom ugovoru i dalje bio bez minutaže ako ostane na Stamford Bridžu. I verovatno procenjuje da će u Bajernu bolje proći po tom osnovu.

Bajern u prethodnom periodu nije krio da je u pregovorima sa mladim igračem Čelsija koji je odbio sve dosadašnje ponude Bavaraca.

"U pregovorima smo sa Čelsijem. Želimo da dovedemo ovog igrača, potpuno sam uveren u njegove kvalitete. Biće sjajno pojačanje", najavio je nedavno Hasan Salihamidžić.

Ovakve izjave se ne daju bez pokrića. Odoi je sve bliži Bajernu. Posle odbijanja ovakve ponude Čelsija, to je gotovo izvestan scenario.

Foto: Reuters