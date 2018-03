Kao daleka prošlost sa ove distance izgleda pogled na prošlo leto, kada je Andrea Beloti bio jedan od najtraženijih golgetera Evrope! Čelsi i Arsenal su bili najbliži potpisu, govorilo se o interesovanju Mančester junajteda, Pari Sen Žermena, čak je i Bajern imao svoje skaute na utakmicama Torina...

Ove sezone o Belotiju se ne govori toliko, a popularni Petao gotovo da nije ni senka centarfora kakav je bio pre samo godinu dana. Svega šest pogodaka, problemi s povredama i očigleda stagnacija u igri uticali su da Beloti brzo padne u zaborav, mada i sam priznaje da ga ljudi često savetuju da promeni sredinu.

"Istina je. Često mi se javljaju ljudi i savetuju me da odem iz Torina, da odem u neki veći klub i osvajam trofeje. Ali ja ne razmišljam tako. Gledam šta je najbolje za mene i moju karijeru. Ne zanima me transfer u veliki klub ako to znači da neću igrati. Transfer dolazi u obzir samo ako ću igrati i biti u startnih jedanaest", kaže Beloti.

Ne treba zaboraviti da je Beloti u decembru 2016. godine potpisao novi ugovor s Torinom gde je ubačena i otkupna klauzula od 100.000.000 evra. Mada njegove igre nisu u rangu ove sume, odnosno tu cenu ne pokriva dovoljan broj golova, Beloti veruje da nije stvar samo pogađanje mete...

"Verujem da suština igre jednog centarfora nije samo da postiže golove, već da pomaže ekipi u ostalim segmentima. Jer pobeđuju i gube svih 11 igrača na terenu. Zajedno se branite i zajedno napadate. Tako ja volim da igram, tako pokazujem da mi je zaista stalo".

Mada je često meta kritičara, B​eloti uverava da se oseća nikad bolje.

"Posle dve povrede koje sam imao, osećam se fantastično. Fizički i psihički. Srećom, predstoji nam mnogo utakmica i mogu da se vratim u staru formu".

