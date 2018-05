Nakon što je krajem februara polomio kost u stopalu, najskuplji fudbaler svih vremena, Nejmar je brže bolje otputovao u rodni Sao Paulo gde se do danas odmarao, relaksirao i lečio, ne bi li se što pre vratio na teren.

Pre svega zbog Svetskog kupa, a ne PSŽ-a u koji je letos stigao za 220 miliona evra. Kako tvrdi Lekip, Brazilac je poslednjih dana bio fokusiran na odmor, a već dve sedmice ne hofa sa štakama, te se može očekivati da ipak zaigra i za Parižane još jednom ove sezone, 19. maja na gostovanju Kaenu u okviru poslednjeg, 38. kola Lige 1.

Brazilcima je ipak najvažnije to što mogu da računaju na Nejmara za Svetski kup u Rusiji, a jasan sud će imati 17. maja kada budu obavljeni temeljni pregledi u Parizu. Tada će se znati da li je sve OK i da li može da krene sa vraćanjem u formu. Brazil na SP u Rusiji ovog leta igra u Grupi E sa Srbijom, Švajcarskom i Kostarikom, a meč sa našim nacionalnim timom je zakazan za 27. jun na stadionu Atkritje arena, to jest Spartaka u Moskvi od 20 časova.

Nakon povrede Nejmara Pari Sen Žermen je u Ligi šampiona izbačen nakon duela sa Real Madridom, ali je sačuvao nacionalnu titulu dok u utorak igra finale Liga kupa protiv trećeligaša Erbijea.

Foto: Action Images