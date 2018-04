Došlo vreme za pomirenje.

Da su neke druge okolnosti, verovatno bi pale teške reči ili makar zadirkivanja, poput onoga da je „voajer“ i „specijalista za neuspeh“, ali pošto se u poslednjih desetak dana ceo svet klanja Arsenu Vengeru rešio je i Žoze Murinjo da velikog rivala isprati u penziju lepim rečima.

„Pitate me da li žalim za onim što se desilo u prošlosti, a ja vam kažem da je sve to bila mala negativna epizoda. Pomalo mi je i žao zbog iste. Verujem da je i Vengeru“, predočio je Portugalac uoči derbija Premijer lige sa Arsenalom, u kome je francuski stručnjak poslednji put gostovati na Old Trafordu.

Tamo je u prošlosti umeo da se „zakači“ i za ser Aleksom Fergusonom (čuveni incident gađanja picom), ali Murinjo poziva publiku da u nedelju ne otvara teme iz istorije.

„Nadam se da će ga navijači Junajteda toplo pozdraviti, da će Venger osetiti kakvo poštovanje prema njemu gaji ovaj klub. Naši najveći protivnici su, zapravo, naši najveći prijatelji, jer su nas upravo oni gurali do krajnjih granica izdržljivosti. Taj rivalitet ser Aleksa Fergusona i gospodina Vengera i Arsenala učinio je Junajted još boljim. Sećam se nezaboravnih utakmica na Hajberiju. Dobri susreti, velika borba. Hvala mu na tome“.

Dok je Murinjo vodio Čelsi pre četiri sezone umalo se nije potukao sa Vengerom na Stamford bridžu.

„Lepše bi bilo da nema nekih sitnica iz prošlosti. Nekih gestova, nekih reči. Bez njih se osećam bolje. Podsetiću samo da je Arsenal bio prvak države 2004. sa „Nepobedivima“ kad sam došao u Englesku. Na toj osnovi izgradili smo rivlastvo. Hvala mu na tome“, slatkorečiv je Žoze Murinjo.

