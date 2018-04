Goruća tema svetske fudbalske štampe i dalje je najavljeni odlazak Arsena Vengera na kraju tekuće sezone i okolnosti pod kojima će Profesori otići iz Arsenala, dok se u komšiluku i dalje priča o tome hoće li Antonio Konte i posle kraja Premijer lige ostati na klupi Čelsija.

Antonio Konte je nedavno protiv Barnlija vodio Čelsi u jubilarnoj 100. utakmici, u kojoj je stigao do 65. pobede i jedini koji je imao bolji start od njega bio je Žoze Murinjo u svom prvom mandatu na Stamford Bridžu kada je izvukao 72 trijumfa.

„Mogao sam i mnogo bolje, to je moj mentalitet. Svi smo mogli mnogo bolje. Murinjo je imao 72 pobede u prvih 100 utakmica u Čelsiju? Ljudi, govorimo o odličnom treneru. Ne treba, opet zaboraviti da je Murinjovih prvih 100 utakmica bilo pre mnogo, mnogo godina“, podsetio je Konte i dodao:

„Sada nije tako jednostavno doći do takvih rezultata, ne u ovakvoj Čelsijevoj sadašnjosti. Zadovoljan sam zbog igrača, zbog kluba, ali mogli smo mnogo bolje“.

Konte je još malo govorio o Murinjovom vremenu u Čelsiju i tako rizikovao da uđe u novi sukob sa dugogodišnjim suparnikom.

„Murinjovo vreme u Čelsiju bilo je u potpuno drugačijoj eri kluba. Setite se da sam ja sa Juventusom uzeo titulu dva puta zaredom pošto je sezonu završio na sedmom mestu. To je veliki uspeh i nije jednostavno tako nešto postići. Prošle sezone uzeo sam titulu sa Čelsijem koji je godinu dana ranije bio deseti na tabeli. I to je veliki uspeh i nije lako tako nešto uraditi. Eto, zato ne volim statistiku. Eto, sada sam tek saznao da mi je ovo bila 100. utakmica u Čelsiju“.

Upitan da li će ostati u Čelsiju i tokom narednih 100 utakmica, Konte je otišao zaobilaznim putem...

„Teško. U prošlosti ste još i mogli da ispišete istoriju poput ser Aleksa Fergusona ili Arsena Vengera. Moramo da živimo u fudbalskoj sadašnjosti, jer nikada ne znate šta bi moglo da se dogodi sutra. Čak ni danas“.

Podsetimo, Antonio Konte je nekoliko puta tokom sezone javno kritikovao rad klupske uprave zbog toga što su mu ruke bile vezane tokom prelaznih rokova i što je bio isključen iz većine odluka klupskih moćnika kada je u pitanju stvaranje ekipe. Zbog toga se već pisalo o tome da će Konte otići po završetku sezone, a kao potencijalna destinacija, između ostalih, pominje se PSŽ.

Foto: Action Images