Nema razloga za brigu - Adžić nije povređen

Luka Adžić je sa bolnom grimasom i na nosilima iznet sa terena u utakmici sa Javorom, ali strelac prvog gola za Crvenu zvezdu na startu prolećnog dela sezone ipak nije doživeo povredu stopala, iako je delovalo da nije nimalo bezazlena situacija.

To je potvrdio Vladan Milojević na konferenciji za medije, ali i mladi fudbaler nakon meča.

„Uhvatio me je grč, i to u stopalu, što je pomalo čudna situacija. I ranije su me hvatali grčevi, ali nikada u stopalu. Srećom, sve je u redu“, rekao je Adžić.

Crveno-beli su rutinski odradili posao sa današnjim protivnikom i nisu dozvolili nikakvo iznenađenje na otvaranju drugog dela sezone.

„Nekako to prvo kolo je uvek neugodno za nas. Dobro smo se pripremili za utakmicu i drago mi je da smo napravili dobar rezultat, kao i to što sam baš ja postigao taj prvi gol. Često ostajem posle treninga i vežbam na završnici, radim individualno jer želim sebe da nadogradim i eto drago mi je da sam baš levom nogom dao gol. Igrom slučaja Pešić mi je ponovo namestio gol pa se ja njemu zahvaljujem. Nadam se da će toga biti i u budućnosti, da će se ponavljati i golovi i asistencije“.

Odbrana besprekorno funkcioniše, što je dobar znak i pred revanš sa CSKA.

„Bez primljenog gola idemo u Moskvu, imamo dovoljno vremena da se pripremimo za revanš utakmicu. Biće jako teško ali mislim da imamo povoljan rezultat, i uz dobru analizu i dobar rad mislim da možemo do dobrog rezultata“, poručio je Adžić.

Utakmica između CSKA i Crvene zvezde igra se u sredu od 18 časova.

(FOTO: Star Sport)