Nemanja Vidić je na putu da postane fudbalski trener i da tako konačno prekine "odmor" koji je uzeo od kako je okačio kopačke o klin. Užička stena radi na PRO licenci i sve se ćešće pojavljuje na raznim fudbalskim događajima, što u organizaciji FIFA-e ili UEFA-e, što sponzora ili Mančester junajteda, ali i u medijima. Nažalost, i dalje ne srpskim.

Kako god, naš as koji je karijeru zavšio u Interu gde je proveo 18 meseci opustošenih povredama i katastrofalno slabim nastupima, smatra da se uloga menadžera/trenera u fudbalu u poslednje vreme značajno izmenila, na gore naravno. A za sve je kriv ogroman novac koji igrači sada zarađuju.

"Više nema pravih menadžera, sada su to sve treneri... Uloga menadžera se promenila i on je sada samo trener. Sada igrači imaju daleko više para i samim tim moći. Sada imaju više moći i od menadžera, a to je frustrirajuće. Kad sam bio igrač mislim da nisam koristio tu moć. Nisam nikada bio iznad menadžera, poštovao sam ga. Za mene autoriteti su bili trener, menadžer, predsednik kluba i vlasnik.", tvrdi Vidić za BBC.

Nekada jedan od najboljih štopera na svetu vidi sebe uskoro na klupi nekog kluba, ali nemojte sumnjati u to da će biti sve po njegovim uslovima.

"A ja bih voleo da budem pravi menadžer! Ser Aleks Ferguson je to radio kao od šale. Gledao sam ga i mislio - voleo bih ovo da radim. A onda sam otišao da igram u Italiju i to jednostavno nije izgledalo isto. Znam da je teško, ali ja sam igrao fudbal celog života. Čitavih 28 godina, a imao sam 15 menadžera. Navikao sam na stres, Na pobede, poraze, sreću, tugu... Želim da ponovo pobeđujem, želim da se dokazujem!"

Čovek koji je odigrao preko 200 utakmica za Crvene đavole smatra da njegov klub, pre svega zahvaljujući novim igračima, ali i znanju i iskustvu Žozea Murinja može da pokori Ligu šampiona.

"Mogao bi Junajted da osvoji Ligu šampiona! Kada je kretala sezona, po igračima koji su stigli znao sam da imamo više šanse u LŠ nego u Premijer ligi. Pridošlicama je trebalo vremena da se uklope, a i Murinjo je veliki takmičar koji zna Evropu odlično. On zna kako da pogura tim i kada igra slabo. Za osvajanje je uvek potrebna i mala doza sreće. Može Junajted do polufinala, a može da se dogodi i da podigne pehar.", zakljućio je Užičanin.

