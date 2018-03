Nenad Lalatović: Mi jurimo Evropu, a oni opstanak!

Čukarički sutra u 15 časova u okviru 26. kola Superlige Srbije gostuje u Čačku. Trener ekipe, Nenad Lalatović pred susret, osvrnuo se na rivala, konstatujući da to nije tim koga on otpisuje.

“Očekuje nas jedna teška i neizvesna utakmica. Borac ima dosta dobrih igrača, pogotovo su opasni s krilne pozicije. I nama i njima su bodovi preko potrebni. Nama za Evropu, njima za opstanak. Zato mislim da će biti teško i ko bude bolje neka pobedi. Borac je u meču sa Radničkim iz Niša pokazao da su kvalitetna ekipa”, rekao je Lalatović, pa u svom maniru analizirao.

“Odigrali su 1:1 i imali još nekoliko šansi u meču gde su Radnički svi videli kao pobednika. Zatim je Radnički pobedio Partizan, što jasno govori koliko je "jak" taj bod Čačana. S druge strane, naša pobeda protiv Bačke od 5:0 ne mora ništa da znači. Bio je to dan kada je sve ulazilo”.

Dvojka na Čukarički u Čačku je 1,50

Nanada Lalatovića za Čačak vežu lepe uspomene s obzirom na to da je svojevremeno trenirao Borac.

“Mogu slobodno sada da kažem da je mi je Borac u neku ruku obeležio dosadašnju karijeru. Otišao sam tamo iz Zvezde i sa dna tabele smo se digli do samog vrha. Period koji sam proveo tamo uvek ću pamtiti. Borac je ekipa koja, po kvalitetu, svakako ne zaslužuje da se nađe na ovom mestu na kom je sad i ja sam ubeđen da će do kraja šampionata pokazati taj kvalitet i ostati u Super ligi. To im od srca želim” jasan je bio Lalatović, a novinare je zanimalo, kako šef struke Čukaričkog gleda na meč sa Partizanom koji sledi za vikend.

“Kod mene moraju da razmišljaju samo o narednom protivniku. Partizan je tek u nedelju, za njih ima vremena posle Borca. Svi moraju da budu koncentrisani samo na narednog protivnika i da daju svoj maksimum kako bi izvukli što bolji rezultat. Podsetimo, bodovi su nam bitni u toj borbi za Evropu” zaključio je Lalatović.

FOTO: MN Press