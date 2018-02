Nerazuri, ovo ne smete da uprskate

Šta se događa sa Interom?

Od tima koji je pretendovao na tron i bio maltene siguran među putnicima za Ligu šampiona do strepnje za elitno evropsko takmičenje i totalne anarhije. Ruku na srce, bilo je pitanje vremena kada će Inter početi da posrće, ali baš ovoliko...

Uprava zbog finansijskog fer-pleja i veta kineske vlade na inostrana ulaganja nije mogla preterano da ulaže u zimskom prelaznom roku, pa možda ni ne treba da čudi što se to već odrazilo na teren. Trenutni sastav Nerazura jednostavno nema kvalitet za Skudeto, klupa nije dovoljno široka, a mnogi realno ni ne zaslužuju crno-plavi dres i u ono slavno vreme bi mogli eventualno da greju klupu Dijegu Militu, Vesliju Snajderu, Havijeru Zanetiju i ekipi. A možda ni to. Čast izuzecima poput Samira Handanovića, Maura Ikardija i Milana Škrinijara. Ali, to je neka druga tema...

Interu je za iskupljenje za poraz od Đenove (0:2), i tri vezana remija protiv Rome, Spala i Krotonea, potreban rival nalik na fenjeraški Benevento koji X nije odigrao na poslednjih 10 utakmica. Istina, domaćin je u 24. kolu savladao Bolonju sa 2:1, ali to ni izbliza nije dovoljno za reputaciju ekipe koju od trećeplasirane Rome dele samo dva boda.

Italijanski mediji pišu da je Ivan Perišić najavljen u prvoj postavi, pošto je zalečio povredu ramena. Miranda i Mauro Ikardi su pozvani, ali još uvek nisu u potpunosti fit, pa meč verovatno počinju sa klupe. Uz Škrinijara će na štopersku poziciju Andrea Ranokija, dok će Eder odmeniti Argentinca. Marcelo Brozović se vraća u startnu postavu umesto Roberta Galjardinija, a Borha Valero će u paru sa Matijasom Vesinom delovati iza Hrvata. Antonio Kandreva će zauzeti mesto na desnom krilu, što znači da će se mladi Jan Karamo posle dva uzastopna meča na kojima je bio starter preseliti na klupu.

Kako bilo, Inter mora da slavi protiv Beneventa. Sve ostalo bi značilo potpunu katastrofu.

ITALIJA 1 - 26. KOLO:

Subota

18.00: (2,90) Bolonja (3,00) Đenova (2,65)

20.45: (1,25) Inter (6,50) Benevento (10,00)

Nedelja

12.30: (2,35) Krotone (3,10) SPAL (3,25)

15.00: (1,45) Fjorentina (4,40) Kjevo (7,50)

15.00: (1,90) Sampdorija (3,50) Udineze (4,10)

15.00: (4,30) Sasuolo (3,60) Lacio (1,85)

15.00: (4,90) Verona (3,60) Torino (1,75)

18.00: (1,37) Juventus (4,70) Atalanta (9,00)

20.45: (1,95) Roma (3,50) Milan (3,90)

Ponedeljak

20.45: (9,00) Kaljari (5,00) Napoli (1,35)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

