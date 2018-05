Na Dan pobede nad fašizmom, 9. maja jedan od naših najslobodoljubivijih krajeva, Dragačevo biće, uz Beograd centar fudbalske Srbije sutra od 20 časova kada kreće uzvratni meč polufinala Kupa Srbije u fudbalu.

Domaćin je lučanska Mladost, a gost šabačka Mačva koji su pre tri sedmice odigrali nerešeno 1:1. A to znači samo jedno - sve je moguće.

"Do sada, najveći domet Mladosti bio je igranje u četvrtfinalu našeg najmasovnijeg takmičenja. Ako se ova utakmica posmatra iz ugla navijača, Mladost ima velike šanse za plasman u finale, ali sa druge strane, iz ugla struke, moram da kažem da nas čeka veoma teška utakmica", svestan je trener Mladosti Neško Milovanović, "Naš cilj je finale kupa i to se može videti i po tome što smo u poslednjih nekoliko prvenstvenih kola uglavnom odmarali naše najstandardnije igrače kako bi što spremnije dočekali utakmicu sa Šapčanima."

O kvalitetima gostiju šesf struke kluba iz Lučana nije štedeo reči hvale:

"Lično Mačvu veoma cenim i poštujem, kao klub, takođe cenim igrački kadar koji poseduju, a imaju i veoma kvalitetnu 'struku'. Ove godine pokazali su da mogu da pariraju svima. Najveća opasnost preti nam od kontranapada, jer imaju dosta brzih igrača po bokovima, kao što su Gavrić, Arsrenijević, Gemović, Jeremić. Imaju bočne defanzivne igrače koji se veoma često ubacuju napred, kao i veziste koji su veoma dobri u, kako sad to mlađe kolege kažu, tranzicionoj igri ka golu."

Milovanović od njegovog tima očekuje koncentraciju, odgovornost i disciplinu u igri, a od navijača da dođu u što većem broju i podrže Mladost da ostvari najveći uspeh u istoriji.

"Očekujem da odigramo maksimalno odgovorno, koncentrisano i disciplinovano, kako bi ostvarili pozitivan rezultat. Moramo da pravimo igru kroz napadanje prostora, koji su slobodni, da bi mogli da ugrozimo gol Mačve. Ne želim da opterećujem moje igrače, oni su plasmanom u polufinale napravili veliki rezultat. Očekujem samo da uđu u utakmicu onako kako oni to umeju, bez prevelike tenzije i pokušaju da ostvare plasman u finale. Na kraju, pozvao bih sve ljubitelje fudbala i navijače iz naše opštine i okolnih Požege, Arilja, Čačka, Užica, Ivanjice, da dođu u što većem broju i pruže nam podršku na ovom meču. Vidim da je određen besplatan ulaz na utakmicu i očekujem pune tribine.", jasan je Neško Milovanović.

Ulaz na utakmicu između Mladosti i Mačve je besplatan, a meč će direktno prenositi TV Arena sport.

Foto: fkmladostlucani.com