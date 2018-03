Trener fudbalera Mladosti iz Lučana Nenad Milovanović rekao je danas da će njegova ekipa pokušati da iznenadi Crvenu zvezdu u predstojećoj utakmici Super lige Srbije, ali da bi trebalo biti realan i znati da crveno-beli teško u kratkom vremenskom intervalu da imaju dva loša rezultata.

"Imamo dosta sportskih motiva, a tu je i onaj što nam dolazi najtrofejniji klub. Tribine će biti pune, ambijent će biti lep, teren je u gotovo savršeno stanju. Očekujem od svojih fudbalera da izadju na teren i daju svoj maksimum. Naša prednost može da bude to što su oni imali dosta igrača po ovim našim reprezentacijama, a mi smo svi bili skupa i dobro smo vežbali. Pokušaćemo da ih iznenadimo, ali Zvezda teško može dvaput u kratkom vremenskom intervalu da kiksne", rekao je Milovanović novinarima u Lučanima.

Mladost će sutra dočekati Crvenu zvezdu od 17.00 u 29. kolu Super lige Srbije.

"Posle reprezentativne pauze imamo jednu veoma tešku utakmicu u kojoj svako gleda svoju računicu. Zvezda gleda da udje u plej-of s pozicije na kojoj jeste i s istom bodovnom razlikom. Mi još teoretski nismo otpali od plej-ofa i borićemo se do samog kraja za to osmo mesto. To nam je cilj, ali ako ga ne ostvarim mirno ćemo ući plej-aut i pokušati da obezbedimo status superligaša za narednu sezonu".

Ekipa iz Lučana je deveta na tabeli Super lige Srbije sa 35 bodova, pet manje od osmoplasirane Vojvodine, dok je Zvezda prva sa 73, čak 12 više od drugoplasiranog Partizana.

"Imamo malih kadrovskih problema, ali od svih koji budu u protokolu očekujem da daju maksimum, da igraju disciplinovano, a kada kažem disciplinovano mislim da rade ono što smo vežbali u proteklom periodu i to prenesu na teren. Rezultat kakav bude, biće... Mi ćemo svim silama pokušati da ugrozimo gol Crvene zvezde", zaključio je Milovanović.