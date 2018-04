Barnli je u poslednja dva meseca među ekipama koje krasi najbolja forma u ligi, zbog čega su na Tarf Muru počeli da se nadaju čak i plasmanu u Evropu. Istina, to će domaći teško izvesti, ali u svakom slučaju treba očekivati uzbudljivu i neizvesnu utakmicu u kojoj branilac šampionske titule Čelsi ne bi smeo da se apriori smatra favoritom. Naprotiv, ekipa Antonija Kontea ove sezone može da bude zadovoljna samo učinkom u FA kupu – stigla je do polufinala u kojem se u nedelju sastaje sa Sautemptonom, no čak i u najstarijem takmičenju na svetu mučila se u nekim rundama. Što se tiče prvenstva, Čelsi je od kraja januara imao više poraza nego pobeda, pritom doživevši neuspehe u svim derbijima koje je odigrao u tom periodu (na Old Trafordu, Etihadu i s Totenhemom kod kuće).

Osim nestabilne forme Plavaca, izabranicima Šona Dajča nadu u dobar rezultat može da ulije i činjenica da su ovog rivala nedavno ubedljivo dobili, i to jedan za drugim, Bornmut i Votford, koji su slabije plasirani od njih. Jedino sa čim Konte trenutno nema previše glavobolja su povrede jer neće moći da računa samo na Davida Luiza. Za razliku od Italijana, Dajč ima mnogo duži spisak igrača koji se oporavljaju, a među onima kojih sigurno neće biti na terenu su Robi Brejdi, Stiven Defur, Skot Arfild, Ben Mi, verovatno i Džonatan Volters, dok će o nastupu nekolicine rovitih fudbalera odluka biti donesena narednih dana.

Kec ne bi bio iznenađenje, ali veliki subotnji preokret u Sautemptonu (od 0:2 do 3:2) potvrdio je da Čelsi neće da odustane od potere za četvrtim mestom, pa najradije tipujemo na 2-3 i GG.

PREMIJER LIGA, ODLOŽENI MEČ 31. KOLA:

Četvrtak

20.45: (4,10) Barnli (3,40) Čelsi (1,95)

