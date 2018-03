Sidnej nastavlja da gazi!

Aktuelni šampion Australije putuje na megdan Pert Gloriju na otvaranju 25. kola prve lige (12.30). Ukoliko gosti bar remiziraju, pobeći će drugoplasiranim Njukasl Džetsima na najmanje šest bodova i tako postati prvi tim u istoriji takmičenja koji je dvaput uzastopno završavao na vodećoj poziciji u regularnom delu sezone. A u slučaju da Miloš Ninković i ekipa nakon eventualnog boda zabeleže oba poraza - što je teško očekivati - te Njukasl pobedi sve do kraja, Sidnej će zbog ubedljivo bolje gol-razlike svakako biti prvi i osvojiti titulu "premijera". Nebeskoplavi su se već plasirali u polufinale plej-ofa. Ako i u takozvanom Grand Finalu osvoje prvo mesto, postaće šampioni države. Malo komplikovan sistem takmičenja, ali nadamo se da smo vam razjasnili...

Kako bilo, daleko je verovatnije da učenici Grejema Arnolda upišu rutinsku pobedu. Sidnej je lagano izlazio na kraj sa Pertom na maltene svim dvobojima prethodnih godina, o čemu svedoče rezultati 6:0, 3:0, 2:0, 4:1, 4:0... Prvak je pobedio Pert na sedam proteklih ligaških susreta postigavši pritom 26 pogodaka. S tim u vezi Sidnej juri još jedan rekord, a to je broj datih golova u sezoni. Isti zasad trži Melburn Siti sa 64 pogotka u sezoni 2014/2015, ali činjenica je da će biti teško Sidneju da nadmaši dostignuće rivala jer do kraja ima tri jake utakmice sa Pertom, Adelejd Junajtedom i Melburn Viktorijem, plus plej-of. Trenutno je na koti 57.

Sa druge strane, Pertu neće nedostajati motiv jer je samo bod ispod crte za plej-of i očekivano je da pruži žešći otpor Sidneju. Domaći bi svoju šansu mogli da potraže u činjenici da Nebeskoplave u utorak očekuje okršaj sa južnokorejskim Suvonom u Ligi šampiona. Nije nemoguće da Arnold odmori neke prvotimce.

Trener Sidneja neće moći da računa na defanzivca Majkla Zula, iako je ovaj zalečio povredu zadnje lože, a svakako će biti spreman za okršaj sa Suvonom.

AUSTRALIJA 1 - 25. KOLO:

Četvrtak

12.30: (3,60) Pert Glori (3,45) Sidnej (1,95)

Petak

10.50: (1,50) Adelejd Junajted (4,10) Velington (5,90)

Subota

08.35: (1,60) Brizbejn (3,70) CC Marines (5,30)

10.50: (1,65) Melburn Viktori (3,80) Vest Sidnej Vonderers (4,70)

Nedelja



09.00: (2,35) Njujork Džets (3,25) Melburn Siti (2,90)

