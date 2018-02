Nisam imao prijatelje, bio sam sam, preplašen i nisam znao jednu jedinu reč!

Hjon min Sona nazivaju još i najširim osmehom Premijer lige. Zavaljen u dvosed razgovarao je sa novinarima Dejli mejla o stvarima koji izazivaju taj osmeh, ali i koje nisu tako smešne. Sa 17 godina se pronašao u sobi gostujućeg objekta u Portsmutu.

Imao je san o igranju fudbala u Evropi i imao je nešto talenta. Tada, 2009. godine, samo je to i imao.

Devet godina kasnije on je prvotimac Totenhema koji pruža vrlo dobre partije i deli svlačionicu sa igračima poput Harija Kejna. Kako je izgledao taj put, posebno početak?

"Da. Nisam imao prijatelje, nisam imao porodicu uz mene i nisam znao jezik. Nisam znao jednu jedinu reč. Bio sam prepušten sebi. Bio sam preplašen, znate... Bilo je jako teško", rekao je Son za Dejli Mejl.

Prisetio se prvog dodira s realnošću i Engleskom.

"Imao sam probu u Portsmutu i u Blekburnu takođe. Stavili su me u kuću za goste. Bio sam dete, nisam znao mnogo toga. Tako da je moje prvo sećanje na Englesku - loše", rekao je Soni, kako ga nazivaju saigrači u Totenhemu.

Son i kada govori engleski ima malo nemačkog akcenta. To je posledica od pet godina igranja u toj ligi. Prvo sa Hamburgom, potom i Bajer Leverkuzenom.

"Kada sam otišao u Nemačku, znao sam samo psovke. Naučio sam ih namerno tamo. Imao sam 16 godina. Ako je neko bio loš prema meni, nije bilo dobro da samo stojim tamo i smejem se, zar ne? Tako da sada znam da psujem na nemačkom, engleskom i korejskom", nasmejao se Son.

kada je posetio Seul prošlog leta dočekan je kao rok-zvezda. Ipak, Son se ne oseća tako.

"Nisam baš toliko popularan. Klizači na Olimpijskim igrama su veoma popularni u ovom momentu i to zaslužuju. Olimpijske igre su važne za moju zemlju. Ali ja nisam toliko popularan kao oni. Želim da budem kao mnogi veliki igrači, ali sam i dalje dečak. Moram još mnogo stvari da učinim da bih bio na tom nivou", kaže Son.

Naravno, idol mu je Park Đi Sung.

"Ne mogu da se poredim sa njim. On je legenda i moj idol. Svi u mojoj zemlji su ponosni na njega. Teško je za Azijca da igra u Premijer ligi. I dalje je tako. Želim da budem kao on, ali još imam do toga. On je igrao za klub gde su u tom momentu igrali Runi, Ronaldo i Gigs. I on je i dalje bio u timu".

Son je ove sezone postigao 11 golova u svim takmičenjima da daleko je od momenta kada je na leto 2016. godine bio u kancelariji Maurisija Poketina. I kada je bio na ivici da ode iz kluba.

"Jako je teško reći šta je tada mislio. Sada to nije ni važno. Zaista sam srećan što sam ostao ovde. On je popravio stvari. Veoma sam zahvalan".

Dodao je Son i da oseća daleko veći pritisak kada igra za reprezentaciju nego Totenhem, kao i da njegova mama kuva najbolje i najzdravije obroke na svetu.

Foto: Action images