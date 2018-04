Pep Gvardiola ima i te kako razloga za nezadovoljstvo. Em je isprašen na terenu, em je pre utakmice morao više da brine o bezbednosti nego o planu igre.

Napad navijača Liverpula na autobus Mančester Sitija prilikom dolaska gostujuće ekipa na prvi meč četvrtfinala Lige šampiona iznervirao je trenera Građana, ali je zadržao sportsku i ljudsku kulturu, prepoznavši da ovaj incident niti je bio planiran, niti instruisan iz kluba.

Opet, nije mu svejedno.

„Dan ranije su mi objasnili da bi ovo moglo da se desi. Kad policija ima saznanja o takvom događaju, onda pokušava da ga spreči, da se ne dogodi. Zato, nisam ovo očekivao od Liverpula, od ljudi koji podržavaju tako prestižan klub“, rekao je Gvardiola.

Navijači Liverpula su u utorak veče zakrčili prilaze Enfildu, svojim fudbalerima bili pravi vetar u leđa, to su svi - od Karisjusa do Milnera - ovekovečili video snimcima, međutim, dok je autobus sa fudbalerima i stručnim štabom Sitija pokušavao da se probije kroz gužvu ka njemu su letele pivske konzerve, baklje, dimne bolmbe, pa je polomljeno, kažu, 13 stakala.

„Pre godinu dana nešto slično se desilo u Dortmundu. Došli smo ovde da igramo fudbal i zato ne mogu da razumem takvu vrstu ponašanja. Autobus nam je uništen. Nisam očekivao da prestižan klub, kakav je Liveprul, uradi ovako nešto. Znam da to nije Liverpul, to su samo pojedinci, jedan, dvojica ili trojica... Nadam da se nešto slično neće ponoviti“, dopunio je Gvardiola.

Kevin de Brujne uverava da incident van stadiona nije negativno uticao na momke u plavom, iako se to na osnovu rezultata ne bi moglo zaključiti.

„Ko sam ja da pričam bilo šta? Sve dok nas niko ne povredi, nema problema. Napad nije uticao na nas fudbalere, ništa nije promenio u smislu igre. Nema ništa loše u tome ako obuzdavate nasilje“, poručio je belgijski vezista.

Policija Mersisajda potvrdila je da su u incidentima povređena dvojica njenih službenika.

„Stvarno ne razumem. Sve smo učinili da predupredimo onakvu situaciju. Dok smo mi dolazili na stadion atmosfera je bila pozitivna. U ime Liverpula moram da se izvinim Gvardioli i Mančester Sitiju“, nema kud Jirgen Klop, šef struke Crvenih.

FOTO: Actioni mages