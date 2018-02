Njegovo srce je u Madridu

Nekada ni veća plata, ni ambiciozniji projekat nisu dovoljni da bi se ostalo u nekom klubu. Kod većine igrača uglavnom preovladaju emocije, a takav je slučaj i sa Tibom Kurtoom, koji je u intervjuu za belgijske medije otkrio da mašta o povratku u Madrid.

Glavni razlog nije ni otvorena želja Real Madrida, pogotovo što je proveo najlepše trenutke karijere u Atletiku, već porodica, bez čijeg pristustva je postalo neizdrživo za belgijskog čuvara mreže, kojem u Londonu ističe ugovor na leto 2019. godine.

„Moja privatna situacija je vezana za Madrid. Moje dvoje dece živi tamo sa suprugom. Svakog dana sam na video-pozivu sa ćerkom, često mi otvoreno govori da joj nedostajem. Sin je još uvek mali da bi tako komunicirao. Kada god imam priliku, pokušavam da odem u Španiju, a situacija nije uvek tako lagana. Da, moje je srce u Madridu, to je logično i razumljivo“, rekao je Kurtoa.

Ako bi mogao da se vrati u Madrid Real je praktično jedina moguća opcija, iz mnogo aspekata, a najviše onog finansijskog. Atletiko se do sada nije pominjao kao opcija, a tu je i Jan Oblak, kao sigurno rešenje među stativama.

„Ako me žele, moraju da kontaktiraju Čelsi, videćemo, ali to nisu učinili. Sigurno je da ću se jednog drana vratiti u Madrid, volim Španiju, volim grad, proveo sam tri čudesne godine u Atletiku. Tu sam odrastao kao osoba. Atletiko je bio prava grupa prijatelja. Zajedno smo izlazili, naučili su me jezik koji uopšte nisam znao kada sam stigao. Kada sam otišao, plakao sam. Moji prvi dani u Londonu nisu bili lagani. Kada sam stigao, Engleska je bila hladnija, više poslovna. Sada se osećam vrlo dobro ovde. Razumem glasine, govori se o novom golmanu Real Madrida, ali ne obraćam pažnju na to, ostajem fokusiran na Čelsi, rekao je Kurtoa.

Šta će se dogoditi kada Kraljevski klub i zvanično zakuca na Čelsijeva vrata? Na Stamfordu ne žele da ga se odreknu, pa mu je ponuđeno i produženje saradnje.

„Ako je Real stvarno zaintereosvan, moja lična situacija može da utiče na odvijanje stvari. Porodični aspsekt je neprocenjiv, ali ponavljam da sam trenutno zauzet pregovorima oko novog ugovora u Čelsiju. Dogovorili smo se da se ponovo sastanemo u februaru, jer je klub imao hitniji posao tokom januara. Nema potrebe za žurbom, pod ugovorom sam do 2019. Naravno, nema problema, ja ću produžiti saradnju. Srećan sam u klubu, vidim klub koji još uvek želi da osvoji veliki broj trofeja. Znaci su pozitivni. Njihova odluka da produže saradnu sa Azarom me je uverila u to“.

Zbog čega je Azar toliko važan u kompletnoj priči?

„Kada govorite o Barseloni za sve je prva pomisao Lionel Mesi. Kada govorimo o Real Madridu to je Kristijano Ronaldo. A kada govorimo o Čelsiju za 90 posto ljudi to je Eden Azar. Pogledajte samo koliko je samo puta napravio razliku na terenu“, pojasnio je Kurtoa.

Kurota je u London stigao još 2011. godine iz Genka za 9.000.000 evra, ali je potom otišao u Atletiko na višegodišnju pozajmicu i u potpunosti stasao kao igrač.

