Golman Bajerna i nemačke reprezentacije Manuel Nojer oporavlja se od povrede metatarzalne kosti, ali je način na koji leči nogu izazvao interesovanje nemačke anti-doping agencije (NADA) čiji predstavnici su mu se pojavili na vratima kuće.

Nojer bi u aprilu trebalo da se vrati na teren, a pored ostalog, u lečenju povrede koristio je tretman matičnim ćelijama. Upravo o tome je pričao u intervjuu klupskoj televiziji, a samo dva sata kasnije imao je kućnu posetu. Morao je da obavi doping test, a rezultati su bili negativni.

“Tako funkcionišu stvari u Nemačkoj. Samo dva sata posle izjave na televiziji, predstavnici anti-doping agencije su me posetili kod kuće. Bio sam iznenađen jer do nikada do sada nisam imao takav test”, rekao je Nojer za Bild.

Prema pravilima u Nemačkoj, predstavnici anti-doping agencije imaju pravu da bez najave posete sportiste u njihovim domovima ako ima osnova za obavljanje kontrole.

Za Nojera je ovo svakako bila još samo jedna epizoda u sklopu priprema za ono što ga čeka sa reprezentacijom Nemačke na Svetskom prvenstvu.

Inače, Nojer je u utorak prvi put posle pauze zbog povrede trčao na treningu Bajerna i trebalo bi da bude spreman za finiš sezone.

Foto: Action images