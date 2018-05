Radža Najngolan

Selektor je takvu odluku obrazložio taktičkim opredeljenjem da igra u formaciji 3-4-3 u kojoj po shvatanju Roberta Martineza jednostavno nema mesta za igrača karakteristika Radže Najngolana. Zemlja je ponovo zabrinuta. Ni do sada Belgijanci nisu uspevali da individualni kvalitet stave u službu tima. A sada im je otišao jedan od najboljih.

Može biti i da je u Nindži bio problem, ali trenutno se narod mršti samom selektoru. Znao je sigurno, morao je znati Martinez šta radi. Zanimljivo, sam Najngolan - koji je i ranije imao problema sa selektorom - stao je u odbranu Martineza, pošto je ovaj bio dovoljno pošten da dođe kod Radže i lično mu saopšti da ga ne vodi na Svetsko prvenstvo.

“Martinez je ispao čovek. I ja kad imam problem sa nekim volim da o tome direktno razgovaramo”, komentariše Najngolan.

To naravno ne znači da mu je bilo lako…

“Jedan od najrozaračavajućih trenutaka u mom životu. Jedan Mundijal već sam propustio, sve sam uradio da bih se našao na ovom. Snovi su mi raspršeni. I dalje mislim da, ako su moje igre jedini parameter, zaslužio da budem u timu”.

Ipak, ne bira Najngolan, nego Martinez. Njegove reči: Belgija je u poslednje dve godine igrala fudbal sa vrlo spefičnim zadacima. Ekipa je Martinezove ideje već usvojila. Najngolan se u jednom trenutku samoinicijativno penzionisao zato što ga Mark Vilmots nije zvao u tim. Martinez je pokušao odmah da ga vrati, Radža je bio povređen. Ili je glumio da je bio povređen. Bilo kako, nema on tu automatiku. A previše je velik da bi sedeo na klupi. Tako kaže Martinez.

“Nisam zadovoljan tim objašnjenjem. Rekao mi je da sam u Romi vrhunski igrač i da ne bih mogao nikako da budem zadovoljan sa nekoliko minuta na Svetskom prvenstvu. Rekao sam mu da mi to nije bitno. Da samo želim da budem tu. Često sam bio na klupi u reprezentaciji i mislim da nikad nisam pogrešno reagovao”.

Šta je još Martinez rekao Radži?

“Da se ne bih uklopio u sistem. Da u Romi svi igraju za mene, a da Martinez sada nema vremena da me integriše u sistem. To je bilo obrazloženje”.

Igraču su stali uz Najnoglana. Tobi Aldervajreld, Dris Mertens… I pre svih Maruan Felaini.

“Da budem iskren, ni mi igrači ne razumemo, ali trener je taj koji bira, a mi moramo da poštujemo tu njegove odluke”, jasan je Felaini.

Ni on ne bira. Bira Martinez. A kako će se njegove ekipe odraziti na ekipu to ćemo tek videti. Uoči Mundijala Belgijanci su u MOZZART kladionicama bili postavljeni za šeste na listi favorita sa kvotom 12 da osvajaju Mundijal. U Grupi G ne bi smeli da imaju problema protiv Engleske, Tunisa i Paname. Ali njih sam plasman u nokaut fazu ne zadovoljava. Previše dobrih igrača imaju ta bi im to bio jedini cilj.

Radžu više nemaju. Opet se penzionisao. Sada se čini zauvek.

