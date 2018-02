Novi gazda Humske ulice - Saša Zdjelar: Kad je Zvezda zvala rekao sam - NE!

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta sa priprema na Kipru)

Jedna promena na levom boku, jedna u napadu i dve na sredini terena. Tako bi trebalo da izgleda Partizan posle zimske rekonstrukcije, u osvit dvomeča sa Plzenjom.

Slobodan Urošević je dobio prednost u odnosu na Nemanju Antonova uz aut liniju (Nemanja G. Miletić suspendovan zbog kartona), Đorđu Ivanoviću je namenjena uloga "lutajućeg špica" iza Leandrea Tavambe, a najviše promena pretrpele su pozicije zadnjeg veznog. Danilo Pantić je vraćen koji korak nazad kako bi se upario sa poslednjim januarskim novajlijom, Sašom Zdjelarom. Taj tandem projektovan je za startere umesto Marka Jevtovća i Evertona Luiza, najčešće korišćenih u jesenjem delu sezone.

"Everton je donosio jedne, nadam se da ću se ja nametnuti nekim drugim kvalitetima. Sa Dačom sam igrao zajedno u mladoj reprezentaciji, s tim da je on najčešće delovao po strani. Znamo se od malena. Pantić će tek pokazati šta ume, lako je razumeti se sa igračem takvog kvaliteta", kazuje pridošlica iz Olimpijakosa u prvom opširnom razgovoru sa srpske medije po dolasku na pozajmicu, ako se izuzme zvanična promocija.

Čemu navijači mogu da se nadaju kad si ti u pitanju - konkretno?

"Mogu da donesem sigurnost ekipi, da Dača i ja na poziciji zadnjih veznih budemo spoj između napada i odbrane, ujedno razigravamo fudbalere ofanzivnijih karakteristika".

GREŠKE NE SMEMO DA PREĆUTKUJEMO

Partizan je dugo tražio igrača koji bi zagrmeo na terenu, bilo da je reč o kontrolnim utakmicama i treninzima. Takav je, uostalom, Radosav Petrović, zamišljen kao jedan od oslonaca ovog tima. Na kraju je izbor pao na tebe. Da li si spreman za dodatnu ulogu, lidersku?

"Ima starijih igrača od mene. Saša, Stojke, Bambi... Moramo da ih uvažavamo. A na terenu da poštujemo jedno pravilo - pobedu. Ne smemo da prećutkujemo greške jedni drugima, to bi bilo nepošteno s naše strane i ništa ne bismo uradili. Svi moramo da damo sve od sebe, kažemo jedni drugima sve u lice, ako to situacija zahteva".

Nismo slučajno pomenuli da bi mogao da budeš jedan od vođa ovog tima. Sećaš li se kako si prebio Erika Đembu Đembu dok si igrao za OFK Beograd?

"Ha-ha-ha... Bio sam dete, imao tek 17 godina. Nešto je Kamerunac pričao, nisam ga razumeo. Udarim ga jednom, pa drugi put, on opsuje, e onda ja udarim i treći put i podvikenm: "beži, bre, od mene".

Ekspresno si se uklopio, ostavljajući utisak fudbalera kome starosedeoci veruju. Ne samo u priči, nego i u igri.

"Ne osećam pritisak. Stigao sam iz Olimpijakosa, takođe velikog kluba, ogromnih ambicija i očekivanja, međutim, ovo je samo fudbal. Igra. Jedino sam sebi možeš da stvoriš pritisak. Pomalo je gruba reč - lider. Moje je da gestovima na terenu dam primer svima i poguram ostatak ekipe da radi isto".

OTIŠAO SAM GOLOBRAD, VRATIO SE S BRADOM I NAUČIO FUDBAL U OBA SMERA

Olimpijakos te je kupio kao tinejdžera, u trenutku kad si tek napunio 18 godina. Za dve godine tek 28 utakmica u svim takmičenjima, da li je moglo više?

"Moglo je da ispadne i ovako i onako. Dosta lepih stvari sam doživeo na "Karaiskakisu", stekao ogromno iskustvo. Odrastao sam. Otišao sam golobrad, vratio se s bradom. Napredovao sam više nego u Srbiji, jer sam radio sa velikim igračima i trenerima".

Istu rečenicu izgovorio nam je i tvoj "klasić" iz generacije 1995, Marko Janković, obučen da se vraća u odbranu.

"To je zato što u inostranstvu nema kalkulacija. Moraš da igraš u dva pravca, svaki dan da budeš bolji od prethodnog da bi te trener stavio u ekipu".

Dok si bio u Olimpijakosu, Partizan te je tražio trpit, a da li je tačno da te htela i Crvena zvezda?

"Bilo je poziva iz Zvezde letos, međutim, svi dobro znaju da sam odmah rekao "NE". Moja deviza je bila: "ako nema poziva Partizana, ne idem u Zvezdu, ostajem u Olimpijakosu da se borim za mesto". Tadašnji trener Besnik Hasi mi je dao šansu, iskoristio sam je, kasnije je promenjen šef struke, ali sam sve vreme znao da ne želim u Zvezdu".

Jasno nam je, reč je o navijačkom opredeljenju iz detinjstva?

"Nikad nije bilo dvoumljenja oko izbora kluba, tako nešto je bilo nerelano za sve u mom Vrbovskom. Počelo je kad sam krenuo u školu u Padinskoj Skeli, celo odeljenje je odlazilo na stadion, detinjstvo sam proveo na jugu. Kad sam počeo da igram profesionalno za OFK Beograd smatrao sam neozbiljnim da odlazim u Humsku, češće sam posećivao košarkaške utakmice, voleo atmosferu u Pioniru".

U ovom trenutku Saša Zdjelar se prisetio anegdote sa letošnjeg gostovanja Olimpijakosa u Humskoj, koja na najuverljiviji način ilustruje kakav je Grobar u duši.

"Jagoš Vuković sedi pored mene na klupi, a ja pevam himnu Partizana! To sam ja. Tako je bilo i u OFK Beogradu pred mečeve sa crno-belima. Da neko ne razume pogrešno, čim bih ušao u igru sve to prestaje, više ne nikakvog osećaja, čak mislim da sam više bodova otkinuo crno-belima nego večitom rivalu. Letos mi nije bilo prijatno na zagrevanju, prozivali su me da sam zvezdaš. Kako da kažem ljudima: "ej, pa ja navijam za ovaj klub". Normalno je da sam se borio najbolje što mogu da se dokažem treneru".

NISAM VIŠE PRIJATELJ SA BENOM, ALI ĆU MU POMOĆI

Pomenuti susret u kvalifikacijama za Ligu šampiona obeležio je Mohamed el Fardu Ben, postigavši dva gola. Ove zime su se i napadač sa Komorskih Ostrva i Zdjelar preselili u Beograd i na proleće će se boriti za titulu prvaka, ali na odvojenim stranama.

"Kad se pojavila informacija da ga Zvezda želi, rekao sam Benu da je bolje da ide negde gde će računati na njega. Meni se lično ne sviđa njegov izbor, ali ako vidi perspektivu sa trenerom sa kojim je radio u Panioniosu (Vladan Milojević, op. au), onda zašto da ne. Srbija je odlilna zemlja za život, Beograd jedan od najlepših gradova Evrope. Poštujem ga, odličan je fudbaler, zato nisam srećan što je došao u Zvezdu. Pre neki dan smo se dopisivali, rekao sam mu da više nismo prijatelji", šali se centralni vezni i odmah pokazuje znakove naše gostoprimljivosti. "Pomoći ću mu u Beogradu šta god bude trebalo".

Kao što si pomogao Urošu Đurđeviću u Atini?

"Samo dok nije pronašao stan, posle je i njemu bilo lakše, brzo se privikao. Bili smo super grupa mi Balkanci: Đuka, Marko Marin, Jagoš Vuković, Hrvoje Milić i ja", seća se perioda u Pireju Saša Zdjelar, čiju polovinu ugovora od crveno-belih će Partizan na leto imati pravo da otkupi po ceni od 500.000 evra.

(FOTO: Partizan.rs)