Novi ugovor? Neću famu, ja sam najmanji problem...

Evropsko putešestvije je završeno. Zvezda se utakmicom u Subotici vraća na stari, dobro poznati kolosek. Superligaški. Trener crveno-belih Vladan Milojević izašao je danas pred novinare, a najzanimljiviji deo njegovog izlaganja odnosio se na novi ugovor sa klubom, o kome se toliko govori poslednjih nedelja, pa i meseci. Milojević kaže da ne želi da se to preterano potencira...

"Ne bih voleo da se oko toga pravi bilo kakva fama. Sešćemo i razgovarati. Ja sam najmanji problem. U ovom trenutku interesuje me samo ekipa, uvek sam bio timski igrač i nisam gledao lični interes. Gledaću samo interes i dobrobit Crvene zvezde", rekao je on novinarima, a prenosi Beta.

Milojević je letos preuzeo Crvenu zvezdu i klub je doveo do šesnaestine finala Lige Evrope. Crveno-beli su lideri u šampionatu, sigurno gaze ka novoj tituli, pa ne čudi što navijače i te kako zanima sudbina čoveka koji je njihov najdraži klub približio nivou kom on po tradiciji pripada. Ovo je bio prvi put posle 26 godina da je Crvena zvezda nastupila u nekom evropskom takmičenju u drugom delu sezone. Takođe, devet bodova više u odnosu na drugoplasiranu ekipu u Superligi Srbije daje određenu sigurnost u kvalitete mladog stručnjaka.

Milojević nije želeo da konkretnije govori o eventualnom produžetku ugovora koji ističe na leto...

"Ne bih da pričamo o tome, nije trenutak... Ne bih voleo da nešto vezano za mene poremeti ekipu. Ponavljam, ja sam najmanji problem, uvek sam bio najmanji problem", dodao je Milojević.

Vladan Milojević istakao je da zasluge za uspehe ove sezone ne pripadaju samo njemu, već igračima i stručnom štabu, te da su svi u klubu predano radili da se postignu dobri rezultati. CSKA, ipak, nikome još ne izlazi iz glave...

"Nije nam lako, ali puno puta se dođe u takvu situaciju i morate vrlo brzo da joj se prilagodite. To ide u zaborav i ne smemo drugačije da razmišljamo. Moramo da se koncentrišemo na našu ligu, apsolutno smo spremni za nastavak i borbu u prvenstvu i kupu".

Za početak, Subotica i nezgodni Spartak...

"Razmišljamo samo o njima, jednostavno. Znam da je igračima malo teža situacija, ali veći ste sportista ako brzo možete da potisnete emocije. Nema više, gotovo je, završeno, okrećemo se novom izazovu. Svaka naredna utakmica je najbitnija. Mislim da neće biti problema. Igrači su verovali da mogu, ali to je sport, čestitali smo protivniku. Život teče dalje", zaključio je Vladan Milojević.

Spartak dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju od 13.00.

Foto: MN Press