Novi ugovor za TV prava Premijer lige: Cena počela da pada...

Godinu i po dana pre isteka aktuelnog, Premijer liga je sklopila novi ugovor o prodaji TV prava. Britanski giganti Skaj Sports i BT su za 4.460.000.000 kupili TV prava za tri sezone: od 2019/20 do 2021/22! Oni će nastaviti kontinuitet budući da su vlasnici TV prava i na aktuelni trogodišnji ugovor koji je započeo prošle sezone i završava se sledeće.

Ono što je zanimljivo je da novi ugovor vredi manje od prethodnog. Skaj i BT su za aktuelni ugovor platili Premijer ligi brutalnih 5.136.000.000 evra što je bilo povećanje za neverovatnih 71 odsto u odnosu na ugovor koji je vladao do prošle sezone. Klubovi su dobili enormne sume novca od TV prava, napunili budžete i ojačali na transfer pijaci.

Iako se moglo očekivati da sledeći ugovor nadmaši aktuelni, to se nije desilo. Prevedeno po današnjem kursu u evre, novi ugovor vredi pet milijardi devet miliona evra. Novi paketi koje su otkupili Skaj i BT su slični prethodnim. Većinski pakt koji je otkupio Skaj za 3.579.000.000 evra uključuje uživo prenose sa 128 utakmica. Dve više nego što ima po aktuelnom ugovoru. To znači da će Skaj po utakmici plaćati 9,3 miliona evra umesto aktuelnih 11 miliona evra koliko ih košta jedna meč. BT je otkupio prenose 32 meča u subotnjem terminu za 885 miliona evra. To je deset mečeva manje u odnosu na aktuelni ugovor prema kojem su za prenose 42 subotnje utakmice platili 960 miliona evra.

Ostalo je još da se proda paket od preostalih 40 utakmica s obzirom da nijedan emiter ne može da oktupi više od 148 mečeva od mogućih 200 koje se prenose uživo. U igri za taj paket su internet giganti poput Fejsbuka, Amazona, Tvitera i Netfliksa.

Manji ugovor za TV prava i dalje drži premijerligaše na lestvici ubedljivo najplaćenijeg fudbalskog šampionata na svetu. Primera radi, Serija A je pre nekoliko dana prodala prava španskom Medijaprou za 1.050.000.000 za tri sezone. Dakle, skoro pet puta manje od onoga što dobojaju premijerligaši... Ipak, čini se da je i Premijer liga udarila u plafon sa astronomskim granicama za prodaju TV prava.

