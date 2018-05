Mauricio Sari

Italijanski mediji su ubeđeni da im je kraj došao i da Mauricio Sari i Aurelio de Laurentis jednostavno ne mogu više zajedno. Predsednik Napolija ipak spušta loptu, ali se iz njegovih izjava da naslutiti da odnosi nisu baš idealni. Malo hvali, malo kudi, pa zaključujemo da pokušava i da sačuva imidž u javnosti, a i da napravi sebi odstupnicu ako mu Sari okrene leđa.

Sledeće nedelje svakako će sesti za sto i razgovarati. De Laurentis tvrdi da se nada da će Sari ostati, ali dodaje i da nikog ne može da prisiljava da ostane.

“Da li je on pravi trener za nas? Pa ja sam gas am i izabrao. Kad sam ga uzeo po Napulju su lepili placate da sam idiot. U fudbalskom smislu, ne možemo da se žalimo na poslednje tri godine. Izgradio je lep stil igre, hvaljen sa svih strana. Mnogi pokušavaju da ga imitiraju, ali to je zaista teško i zahvalni smo mu na tome”, počeo je De Laurentis u hvalospevima.

Ali ubrzo…

“Pobeđivali smo i s jeftinijim timom, sa trećinom od onoga koliko sada izdvajamo za plate, možda i četvrtinom. Bili smo drugi i sa Valterom Macarijem”, podseća Napolijev gazda.

Priznaje da njihovi odnosi variraju “toplo-hladno”, ali nema problem sa nastavkom saradnje.

“Svi pričaju da Sari želi da ide. A da li zaista želi? Vi ga ne poznajete. On je posvećem svom poslu i samo svom poslu. Čak i njegovoj porodici je teško da priča sa njim pa se trudim da se mešam što je manje moguće. Onda dođe period kada jednostavno moramo da govorimo. Januarski prelazni rok recimo”.

Sve bi naravno bilo mnogo drugačije da je Sari osvojio tu titulu, ali De Laurentis ga ne krivi zbog toga. Ekipa je posle starta sezone u evropskim kvalifikacijama bila premorena u martu i aprilu. A tu je i Juventus…

“Da sačekamo i vidimo kraj sezone. Trebalo je da imamo osam bodova više i ako tako i bude reći ćemo ko su ljudi koji su stvorili ovaj haos kako se cela zbrka ne bi ponovila sezone. Sada je razlika šest bodova, a nama je osam bodova ukradeno. Ako ne bude osam, reći ću da je i skudeto otet Napoliju… Ili ne smemo da kažemo iz straha? Problem Italije je ćutanje”, zaključuje De Laurentis upiruću prstom u sudije.

