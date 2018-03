Obradović o Dončiću, NBA, Evroligi, sukobu FIBA i EKA, reprezentacijama, Fajnal foru u Beogradu

Fenerbahče Željka Obradovića gostuje večeras Real Madridu u Evroligi, a madridski As je tu priliku iskoristio da uradi intervju sa najtrofejnijim trenerom Evrope Željkom Obradovićem.

Žoc se nije ustručavao da odgovori na sva pitanja koja su mu postavljena, a pretresao je skoro sve najaktuelnije teme u evropskoj košarci, ali i NBA.

Posle toliko godina treniranja, kako vam uspeva da igrači nastavljaju da vam veruju?

"Fundamentaln je da verujete jedni drugima. Ako želiš da te neko respektuje, moraš da respektuješ dtuge. Ovo pokušavam da primenim na svim nivoima kluba gde radim - u kancelariji, sa stručnim štabom, menadžerima, igračima. Kada imate zdravo okruženje to vam čini život lakšim", rekao je Obradović za madridski As.

Obradović ove sezone napada svojU 10. titulu Evropskog šampiona. Fajnal for je u Beogradu. Nemojte poreći da bi to za vas bilo nešto posebno.

"Ha-ha. Uvek je posebno, posebno je tako bilo kada smo došli u Madrid da igramo prvi Fajnal for pre tri godine. Pa onda u finalu protiv CSKA i onda finale u Istanbulu. Ali Beograd je moja zemlja, moj grad. Voleo bih da budem tamo, ali ostalo je još do toga. Daleko je. Nije dobro držati takve misli u glavi u ovom momentu".

Kako vam deluje Real Madrid ove sezone?

"Igra na impresivnom nivou. Uprkos povredama Real se uvek bori do kraja. Želim da im čestitam na onome što su uradili do sada. Pablo Laso radi odličan posao".

Neki to smatraju preterivanjem, ali mnogi smatraju da bi Luka Dončić mogao da postane jednog dana naslednik Dražena Petrovića. Da nije to preterano stavljanje pritiska na igrača od sada već 19 godina?

"Dončić nema problem sa pritiskom. Način na koji on igra pokazuje kao da je na vrhu košarke već 15 godina. Počeo je karijeru jako mlad, a već u trećoj sezoni je odlučujući igrač u svim aspektima. Veoma je inteligentan. Ima neke sličnosti sa Draženom. Možda ih porede jer su zasijali u tako ranim godinama života. Petrović je bio drugačiji igrač, a Luka bi trebalo da bude kao on. Zna vrlo dobro šta treba da promeni da bi došao do tamo gde svi smatramo da bi trebalo da bude", rekao je Obradović.

Fenerbahče su letos napustili Ekpe Judo i Bogdan Bogdanović i otišli u NBA. Oni koji se istaknu idu u NBA. Da li je to nešto što čeka evropsku košarku?

"To je prirodno. Kada sam razgovarao sa Bogdanom, rekao sam mu da ako želi da ide u NBA da je to ovaj momenat. Veoma sam srećan načinom na koji igra tamo. Vrlo se dobro prilagodio. Gladan je i voli košarku. Judo je bio važan igrač zbog iskustva isto kao i Pero Antić. Dobro nam ide i sa ovim sastavom, možemo svakoga da poedimo, ali i da izgubimo. To je deo igre".

Da li ste mogli da zamislite ranije da će doći do ovakvog raskola Fibe i Evrolige i da će se mečevi igrati istog dana?

"Ne. Ovo sve pogađa. Za one koji su u NBA i Evroligi, najbolji ne igraju za svoje reprezentacije. Sve je u rukama igrača. Moraju da razgovaraju i odluče o svojim karijerama i životu. Ja kao trener ne mogu da kažem nekom da mora da igra za mene ili reprezentaciju. Neću to uraditi. Moraju da odu da kažu Fibi, Evroligi ili kome god: "Želimo ovo". I to je to. Kraj".

Kako se kreće evropska košarka?

"Jedini način da imamo dobar nivo košarke je Evroliga. Posle svega što je urađeno i ovog novog formata, da li iko sumnja koje je najbolje takmičenje? Interesovanje je veliko, to niko ne može da odbije. Imamo putanju i sve deluje bolje i bolje. Ovo ne znači da selekcije treba da igraju. Razumem ponos. Bio sam igrač i selektor moje reprezentacije i takav osećaj ne postoji. Ali ne tokom sezone".

Stiv Ker, trener Golden Stejta je na meču protiv Finiksa dao svu slobodu igračima da igraju šta žele pa čak i da crtaju po tabli svoje akcije. Šta mislite o tome?

"Veoma interesantno. Mi smo prošle nedelje spremali novi napad i Veseli je uradio nešto drugačije. Svidela mi se njegova ideja, tako da smo napravili napad baš kako je on uradio. Igrači sve odlučuju. Oni su najvažniji. Sve što mi kažemo ili nacrtamo zavisi od toga kako će se oni ponašati na parketu".

Mnogi kažu da je košarka u Evropi mnogo bolja taktički od NBA, dok je NBA zasnovan na mnogo fizički dominantnim igračima.

"Dobro. Morate da razumete da imate 82 utakmice u ligaškom delu sezone. Sa tako mnogo putovanja, skoro je nemoguće spremiti svaku na drugačiji način. Znam to jer i mi u Evropi imamo taj problem. Imamo dva dana da spremimo utakmicu. Tako nije bilo ranije. NBA je najbolje takmičenje na svetu, Evroliga je na drugom mestu. To je tako. Moramo da se ugledamo na njih. Sve se vidi u plej-ofu zato što su u NBA najbolji treneri i najbolji igrači", zaključio je Obradović.

Foto: Shutterstock