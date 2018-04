U pretposlednjem meču četvrtog kola rumunskog plej-ofa sastaju se Kluž i Astra (19.45), a naše kolege u komšiluku ne pišu toliko o samoj utakmici, koliko o stvarima van terena. Poslednja u nizu je sukob trenera Kluža Dana Petreskua sa Mihaijem Stojkom, sportskim direktorom FCSB-a.

O čemu se radi?

Stojka je naime pustio informaciju da je trener Kluža dogovorio sve detalje sa jednim kineskim klubom te da će novi šef stručnog štaba ovog kluba biti Edi Jordanesku. Naravno, ovo je razbesnelo sve u Transilvaniji, posebno Petreskua koji se plaši da bi sve ovo moglo negativno da utiče na njegove pulene pred večerašnju utakmicu. Iz Kluža poručuju da postigli dogovor sa Petreskuom o produžetku saradnje i da je njihova avantura tek počela.

"Ako Kluž može da ima dva trenera u isto vreme, imaće ih.", ironično je poručio Petresku i nastavio:

"Ko je uopšte objavio da dolazi Jordanesku? Zanima me samo Kluž. Normalno je da svako ima različita sredstva za dolazak do cilja, a ovo je njihovo. Stojka je rekao da sam sve dogovorio sa kineskim klubom, rumunski novinari su to preneli i svi sada bruje o tome. Svi sada kažu 'Vidi, Petresku odlazi u Kinu'. Ljudi sada zaista to misle. Nadam se samo da su moji igrači dovoljno zreli, kao i ljudi u klubu i da će razumeti odakle dolaze ove insinuacije. Pokušavaju da nas destabilizuju, ali neće uspeti u tome."

Petresku svesno skida pritisak sa pleća svojih učenika...

"Cilj nam je da osvojimo titulu, no neće biti tragedija ako ne uspemo u tome. Kada sam došao u Kluž, cilj je bio osvojiti titulu u prve dve sezone, ali prvenstveno izboriti Evropu. Igrači ne treba da osećaju pritisak. Steaua je ta koja je pod pritiskom, jer nisu osvojili titulu u poslednje dve godine. Očajni su. Opet kažem, uradićemo sve da osvojimo titulu, ali treba da budemo i realni", zaključio je popularni Jazavac.

Kluž je u seriji od šest pobeda nad Astrom i kec je realna opcija. Samo da ove glasine zaista ne uzdrmaju samopouzdanje domaćih...

RUMUNIJA 1, PLEJ-OF, 4. KOLO:

Petak

CSM Poli Jaši - Vitorul 0:2 (0:0)

/Vodut 59, Hadži 86/

Nedelja

19.45: (1,25) Kluž (5,00) Astra (12,0)

Ponedeljak

19.45: (1,95) FCSB (3,25) CS Univerzitatea (3,80)

