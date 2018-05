Sezona za fudbalere Crvene zvezde je završena. Pamtiće navijači crveno-belih ovu godinu, ne samo zbog titule šampiona, već i činjenice da su gledali 16 evropskih mečeva. Mi smo se odlučili da kao posle velikih evropskih utakmica i večitih derbija ocenimo učinak igrača i stručnog štaba kluba sa Marakane...

Vi pročitajte, pa nam u komentaru kažite da li smo se ogrešili o nekog, ili smo možda nekog nagradili.

MILAN BORJAN 8 - Vratio je navijačima Crvene zvezde srce na mesto kada je ono bilo u petama. Govorimo o finišu revanša sa Krasnodarom kada je skinuo zicer Grankvistu u zaostavom vremenu. Bio je to potez sezone Srbina sa kanadskim pasošem, kao što je ovo bila godina karijere Milana Borjana. Stavio je u herbarijum ličnih priznanja i odbranjene šanse Žirua, Volkota, Vilšira, Jojića... Uvršten je u statistički tim Lige Evrope. Branio je na 46 utakmica i na 26 sačuvao mrežu. Dobio bi i bolju ocenu da je standardna četvorka ispred njega bila na slabijem nivou. A to je zasluga temperamentnog momka koji je klasu pokazao već u debiju protiv Sparte. Imao slab dan u Krasnodaru, ali je tada ostao hladnokrvan posle nepriznatog pogotka Ristića i prodao „foru“ sudijskoj trojci. Morao bi da ostane.

DAMIR KAHRIMAN- branio je na četiri meča u Superligi. Malo prostora za konkretnu ocenu.

NEMANJA SUPIĆ - Ista konstatacija kao i u slučaju Damira Kahrimana. Proveo na golu svega 180 minuta.

FILIP STOJKOVIĆ 7,5 - Imao je veliku sreću da je posle godine stagnacije naleteo na Vladana Milojevića. Njegov "poznanik" iz redova Čukaričkog znao je da istrpi i Žuletov višak kilograma i nervozu i dečije bolesti viđene na Malti protiv Florijane. Imao je Milojević strpljenje i dobio jednog od lidera ekipe. Kao mašina je odigrao ovu sezonu, odbijao je da izdahne i umori se. Odradio je više od 4.000 minuta i konstantno držao formu. Oscilirao na Emirejtsu, bio neprelazan u dvoboju sa CSKA. Zatvorio gotovo sve direktne rivale.

MARKO GOBELJIĆ 7 - Navijači Crvene zvezde su sumnjičavi na pomen superligaških pojačanja, ali je momak iz Kraljeva personifikacija dobre i jeftine kupovine. Samo što nije stao na gol ove sezone. Do pre tri godine sigurno je pričao kako mu je gol protiv Doline u dresu Sloge iz Kraljeva dostignuće karijere. A novembra prošle godine je spakovao u mali džep Tea Volkota. Pošteno odradio svaki od 1.916 minuta na terenu. Nametnuo se kao 12 igrač, idealna opcija za rotaciju i sluša šaljiva pitanja o debitantskoj sezoni na Marakani: Dečko, a šta ti zapravo igraš?

VUJADIN SAVIĆ 7,5 - Dočekan uz potcenjivačke komentare, ispraćen na odmor kao lider generacije. Da golgeterima i vezistima ne pripada veći deo kolača slave bio bi nominovan za Zvezdinog igrača godine. O partiji na Emirejtsu pričaće unucima, jedino klecao u Krasnodaru i u zimskom derbiju kada je napravio penal nad Ožegovićem. Njegove partije bile su umetnost defanzive, pokazna vežba za štopere kako se igra protiv Žirua, Smolova, Marka Janka... Bilo bi zanimljivo videti statistiku njegovih vazdušnih duela. Sigurni smo da je dobio preko 90 posto. Dobio bi ocenu više da ga povreda nije odvojila od terena u periodu kada se lomila šampionska trka.

DAMIJAN LE TALEK 8 - Za ono što je prikazivao u prošloj sezoni zaslužio je gomilu kritika. Na mestu zadnjeg veznog skoro da nije ličio na profesionalnog fudbalera. Kada je u glavi prelomio da je rođeni štoper počeo je da koristi Vladanu Milojeviću i Crvenoj zvezdi. I ne samo da koristi, nego da kao defanzivac pravi razliku. Bilo ga je u većem delu sezone milina gledati, uživati u njegovoj taktičkoj pismenosti i savršenoj anticipaciji. Ponovo je je rođen i ponovo je igrački prohodao onog trenutka kada je izvadio loptu iz praznog gola na stadionu Arsenala. Teško će Crvena zvezda naći adekvatnu zamenu. Možda će doći i bolji štoper od Le Taleka, ali teško će predstavljati idealan deo odbrambenog pazla koji je u Ligi Evrope primio samo dva gola. Od navijača za ono što je prikazao ove sezone Damijan je zaslužio samo jednu reč: "Mersi".

SRĐAN BABIĆ - 6,5 - Značajniju minutažu dobio je ovog proleća usled povrede Vujadina Savića. Iskoristio je priliku. Jesenas se povremeno mučio, mada je imao odličnu rolu u Kelnu kada je domaćin bombardovao šesnaesterac crveno-belih, a zlatni Orlić kupio sve lopte u vazduhu. Ponekad deluje da mu nedostaje agresivnosti.Napredovao je, Milojević ga je polako uvodio u sistem svestan činjenice da štoperi sporije sazrevaju. Klub je u njega uložio 700.000 evra. Očekivanja pred narednu sezonu su velika.

ABRAHAM FRIMPONG 6 - Da bude direktan krivac za deset golova, pamtiće se njegovo izdanje iz beogradskog duela sa Krasnodarom kada je morao da nadomesti izostanak Le Taleka. Bila je to odbrambena perfekcija, gotovo nestvarna partija štopera iz Gane poznatog po tome da za minut upropasti ono što je gradio prethodnih 89. Da toga nije bilo, možda ne bi bilo ni Zvezdine šampionske sezone. Kasnije je izgubio mesto, ali je sakupio 16 mečeva. Imao strahovite kikseve protiv Florijane, znao je i da iz čista mira u prvenstvu gurne kratku povratnu loptu. Jaka konkurencija ga ostavila bez konkretnijeg učinka.

MILAN RODIĆ 7,5 - Zbog njegove povrede palca navijači Crvene zvezde su drhtali prošlog leta. Bilo je na Marakani prethodnih godina ofanzivno ubojitijih bekova, ali teško da su imali tu količinu defanzivne inteligenije. Odigrao celu sezonu bez krupne greške. Da u prvom delu sezone nije kuburio sa povredama bio bi nominovan za igrača sezone. Sve je stizao, bio strpljiv kada ga gol nije hteo kao u Belorusiji. A sa svih pozicija je bombardovao mrežu BATE Borisova. Asistent za pogodak Srnića vredan proleća u Ligi Evrope. Od kapitalnog značaja za Zvezdu bi bilo da ostane. Vratio se u život na Marakani kao i ostatak Zvezdine odbrane.

DUŠAN ANĐELKOVIĆ 6 - Imao je vise savetodavnu ulogu. Imao je ulogu u kvalifikacijama pre dolaska Rodića. Niko ga neće pamtiti po kiksu u Pavlodaru, već po dobrom. Završio je Džin karijeru kao osvajac četiri titule. Još u martu je odlučio da ode u penziju

STEFAN HAJDIN - Na pripremama u Turskoj nagovestio veliki potencijal. Odigrao samo 38 minuta u Novom Sadu i meč u četvrtfinalu Kupa protiv Mačve. Malo za ocenu.

BRANKO JOVIČIĆ 7 - Povreda metatarzalne kosti sasekla ga je u jakom bitnom momentu za klub. Popularni Bakula je bio van terena od avgusta do novembra. To mu je umanjilo ocenu, ali... Pokazao je da je više od pojačanja, prototip zadnjeg veznog kakva je potreban Crvenoj zvezdi.. Jednako dobro hapsio i u Evropi i na domaćoj sceni. Prijao mu je Milojević, koliko je Jovičić prijao Milojeviću. Deluje da uz dodatne časove može sa šefom stručnog štaba može samo da napreduje i postane pravi, namazani veznjak iz Serije A. I ove sezone svaki faul mu je bio smislen.

UROŠ RAČIĆ 6 - Ponekad se čini da ovaj momak igra ispod potencijala koji poseduje. Kao da ima opterećenje zbog činjenice da su pojedinci očekivali da se brzo razvije kao Marko Grujić. Nije izbacio nonšalanciju i višak poteza u kritičnim delovima terena. Primetan je napredak. Mali, ali napredak. Mogao bi bolje da koristi snagu i gromotiv šut.

MIČEL DONALD 6,5 - Sjajan početak sezone, kapitenska traka oko ruke kao da ga je resetovala. Sa Brankom Jovičićem promenio fizionomiju melanholičnog prošlogodišnjeg tima koji je ostao bez titule, prosto udavio veziste Sparte. Odličan u prvom delu sezone, slabiji u nastavku. Imao je i problema sa srcem zbog čega je propustio dobar deo proleća. Svestan da će Holanđanin otići Milojević je namestio igru bez njega. Pamtiće ga svi po dobrom, najviše saigrači iz veznog reda koji su obožavali da igraju sa njim u tandemu. Imao je i slabijih partija, ali je uvek delovao fudbalski pismeno.

NENAD KRSTIČIĆ 7,5 - Postoji taj snimak sa dodele priznanja za najbolji tim sezone kada Nemanja Radonjić pokazuje na Krstičića i govori: "On je mozak ovog tima, on je glava ovog tima". Sve tačno, sve precizno. Nije nekadašnji reprezentativac Srbije fudbaler u koga će se publika zaljubiti na prvi pogled, ali treneri... E to je već durgi padež. Tihi vođa, skriveni plejmejker velikog iskustva sposoban da predvidi dva naredna poteza rivala. Apsolutni pobednik. Sem derbija na stadionu Partizana gotovo da nije imao slabu utakmicu. Menjao tempo i izgled Zvezdinog tima i u toku mečeva. Nije se snašao na poziciji „desetke“ kada je trebalo da zameni Kangu, ali je široku lepezu kvaliteta demonstrirao na prirodnom mestu.

NENAD MILIJAŠ 6,5 - Bio je ozbiljan faktor harmonije u svlačionice, prirodni autoritet. Trener Milojević ga je koristio kao džokera za domaću upotrebu. Nije efikasan kao nekada, ali je pokazao da može da bude od koristi na teškim terenima zbog gromovite levice. Čini se sve da produži karijeru na još godinu dana.

LUKA ILIĆ 6 - Tek je počeo da se navikava na zahteve seniorskkog fudbala. Dobijao šansu zbog talenta, kao i kvote utakmice predviđene onog trenutka kada je prodat Mančester Sitiju. Postigao dva gola. Još se razvija.

SLAVOLJUB SRNIĆ 7,5 - Priznajte: da ste krilni fudbaler, da vas Crvena zvezda žarko želi, plašili biste se prisustva ovog momka iz Šapca. Uvek sezonu počne kao autsajder uz priče o tome kako je odigrao svoje u crveno-belom dresu, a iznikne u jednog od heroja. Čovek velikog poverenja Vladana Milojevića koji savršeno dobro zna da dobije ono najbolje od Slavoljuba Srnića. Taktički na nivou Krstičića i Donalda, trkački kao Branko Jovičić. Promašio je nekoliko ozbiljnih šansi, ali postigao je gol vredan proleća u Evropi. Na kraju: četiri gola i tri asistencije u Evropi! Ako bude ostao, budite ubeđeni da ćete često gledati Srnića na terenu. Makar i na njegovoj poziciju došao neko plaćen pet milona dolara.

NEMANJA MILIĆ 6,5 - Nije bilo kontinuiteta i velike minutaže, ali jeste letošnje sekvence iz snova. Iskrvario je protiv Sparte i Krasnodara. Svaki zadatak uspešno odradio. Potom je izgubio mesto. Ako ostane, ubeđeni smo da će pronaći mesto u rotaciji.

GELOR KANGA 7,5 - Antologijski golovi protiv Sparte i Krasnodara su već deo almanaha i Zvezdine istorije. O njegovom učinku u prvom delu sezone, najbolje ilustruje činjenica da se Crvena zvezda tri meseca navikavala na život bez Gelora Kange. Ofanzivno je prodisala bez njegvih lopti tek uoči plej- ofa. Trener Vladan Milojević je znao koliko je mogao da obuzda njegov vrlo nezgodan temperament, implemntira ga u taktičke zamisli. Puklo je na Emirejtsu, ali Zvezda traži novog Kangu za evropske kvalifikacije. Ta činjenica govori više od svakog komentara. Tamnoputi plejmejker postao je etalon učinkovitosti jednog stranca na vrlo osetljivoj poziciji.

RIKARIDNJO 5 - Nije se snašao. Blago rečeno. Psihički totalno potonuo posle izjednačujućeg gola protiv BATE Borisova kada ga je Ivanić jeftino izbacio.

EL FARDU BEN 6,5 - Možda su ljudi imali prevelika očekivanja. Ali nemojte se iznenaditi ako momak sa Komorskih Ostrva bude najveće pojačanje za evropske kvalifikacije. Postigao je osam golova u prvenstvu, promašio kolosalnu šansu u Moskvi. Može da igra na svim ofanzivnim pozicijama, vrlo nezgodan kada se zavuče između linija i zahvalan. Potrebno je da prenoći ili nalegne kao kada stavite laminat.

LUKA ADŽIĆ 6,5 - Tokom jeseni je preležao dečije bolesti. Činilo se da prenekad teži težim rešenjima i insistira na kreaciji. Ništa čudno za rođenog kreativca koji je u drugom delu sezone rapidno napredovao. Ojačao je fizički, lomio mečeve u Šapcu i protiv Čukaričkog. Bio je ljubimac publike u stvaranju. Bilo je očekivano da u narednoj sezoni vidimo eksploziju Luke Adžića. On se odlučio za odlazak u Anderleht.

NEMANJA RADONJIĆ 7,5 - Na jednoj strani je promašaj sa kreča u Šapcu i zicer koji mu je odbranio Akinfejev u Beogradu... Na drugoj špalir majstorstva. Ona dropka protiv Krasnodara, zatim gol u derbiju otvorenim stopalom i činjenica da je u plej-ofu mogao da pogodi i prođe igrača kada god je hteo. Ima mišljenja da je sve anomalije završnice Radonjić mogao da prođe u nekoj manjoj sredini, ali je pitanje da li bi onda Crvene zvezde bilo u Ligi Evrope. Popravio je i statistički učinak - postigao sedam golova u sezoni. Međutim, to nije ni toliko bitno. Kako Milan Kosanović voli da kaže, Radonjić je jedan od retkih igrača sa ovog podneblja sa motorom Premijer lige u zadnjici. Najbolje se to videlo u Kelnu. Igrač čiji svaki dodir sa loptom diže Marakanu na noge, jer se očekuje nešto veliko, potreban je Zvezdi i u narednoj sezoni. Kao što je Zvezda i dalje potrebna njemu. Da eksplozija bude brutalno jaka. Ukačio se na poslednju zlatnu kočiju karijere.

RIČMOND BOAĆI 7,5 - Ovo je i njegov trofej, mada nije dobio medalju (baš kao i Kangin). Glupo je trošiti prostor na nabrajanje svega što je uradio od juna do decembra u Zvezdinom dresu. Postigao je 24 gola, izvukao crveno-bele iz blata rezultatskog deficita u Humskoj. Pogodio je i u Kelnu.

ALEKSANDAR PEŠIĆ 8,5 - Može da se raspravlja o ukusima i utisaku, ali o statistici ne može. Brutalne brojke pokazuju da je rođeni Nišlija uradio sve što je do njega. Da nije bilo promašaja u Moskvi, posle kojeg je ušao u krizu, bila bi ovo idealna sezona za najboljeg strelca Superlige. Možda je Zvezda u bližoj prošlosti imala bolje napadače, ali nije imala boljeg pakera među špicevima. Odmarao je Boaćija u prvom delu sezone, postigao pogodak u Krasnodaru, znao plejmejkersim dodavanjima da razigra ceo tim. Od bekova do parnjaka u napadu. Bio bi još učikovitiji da nekoliko mečeva nije počeo kao krilni napadač. Isplatio je svaki cent od uloženih 750.000, pobrao sve individualne nagrade.

DEJAN JOVELJIĆ 6,5 - Dobio ozbiljnu šansu u finišu. Na četiri superligaška meča postigao tri gola. Vrlo pristojno za početak. Tek je počeo da nadolazi. Vrlo obećavajući početak na seniorskom nivou.

TRNER VLADAN MILOJEVIĆ 8,5 - Verovatno svi znate šta je pedantni stručnjak uradio ove sezone. Titula je vraćena na Marakanu, Liga Evrope je obezbeđena posle deset godina, proleće na Starom kontinentu posle više od četvrt veka. Zvezda je napadala hiruški precizno sve rivalove slabosti, još preciznije se branila... A šta Vladan Milojević nije uradio? Jedini ozbiljan kiks napravio je u Šapcu, kada ekipu nije spremio za težak teren i agresivnu igru domaćina. Možda je mogao ranije da ubaci u vatru Srnića u moskovskom revanšu, ali... Podigao je tržišnu vrednost gotovo kompletnog tima. Pokazao je da zna da u život vraća izgubljene fudbalske duše... Vesnik boljih vremena. Ima kredit, ali i šansu da ulaskom u Ligu šampiona postane ubedljivo najbolji Zvezdin trener još od Barija.

#Napomena: ocene Partizana čitaćete posle finalne utakmice kupa kada se sezona i zvanično završava za crno-bele.

(FOTO: Star sport)