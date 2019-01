(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Protekli vikend je bio prilično šarenolik za srpske fudbalere u ligama “Petice”. Veoma pozitivan je bio za kapitena reprezentacije Srbije Aleksandra Kolarova koji je odličnu igru krunisao golom i pobedom Rome. Veoma dobro je ocenjen i Marko Grujić. Na povratku posle povrede Grujić je bio među najbolje ocenjenim igračima Herte. I Luka Jović je odradio dobro deo svog posla i sa golom protiv Frajburga sačuvao poziciju vodećeg golgetera Bundeslige. Treba istaći i dobru partiju Nemanje Maksimovića koji je značajno doprineo pobedi Hetafe nad Alavešom.

Srbi u Premijer ligi su bili solidni. Britanski tabloidi su ih različito definisali, ali su svi dobili prelazne ocene. Vikend za zaborav su imali Stefan Mitrović, “pocrveneo” protiv Monaka zbog dva žuta kartona, Filip Đuričić je bio bleda senka samog sebe na San Siru protiv Intera, kao i Nikola Milenković koji posle dužeg vremena nije dobio prelaznu ocenu.

ENGLESKA

NEMANJA MATIĆ je po oceni većine britanskih tabloida bio najbolji igrač Junajteda na sredini terena. Od Mirora je dobio 7, Dejli Mejl mu je dao 6,5 dok je Ekspres bio stroži ocenivši ga 6. Pojedini tabloidi su zapazili da je Matić standardan sa Solskjerom kao što je bio sa Murinjom i da je to najbolji demanti povodom priča da je bio Žozeov “mezimac”. Miror donsi i tekst o Matiću sa naslovom “Doborodošao Mat u slot Lige šampiona”. Naš reprezentativac je rekao da u Junajtedu veruju da mogu da osvoje četvrto mesto, iako je svima izgledalo nemoguće pre šest kola kada je Murinjo otpušten, a Junajted imao 11 bodova zaostatka. “U Premijer ligi je uvek teško stići među prva četiri tima, mi ćemo dati sve od sebe da da budemo u zoni Lige šampiona na kraju sezone. Timovi ispred nas imaju kvalitet i oni takođe žele u LŠ, ali sam siguran da mi imamo kvalitete da ih stignemo i prestignemo“, rekao je Matić.

LUKA MILIVOJEVIĆ je odigrao još jedan dobar meč u dresu Kristal Palasa. “Skiper” kluba iz Londona je asistirao za gol Tomkinsa s kojim je Palas izjednačio na 2:2 protiv Liverpula na Enfildu. Mejl mu je dao sedmicu, dok su drugi tabloidi ocenili njegovu igru sa 6,5 ili 6.

ALEKSANDAR MITROVIĆ je ponovo ostao praznih šaka kada je u pitanju golgeterski učinak, ali je svojom igrom i zalaganjem od svih izveštača sa meča Fulam - Totenham dobio prelaznu ocenu. Pojedini listovi su mu dali 6,5, kao Mejl. Dejli Miror je uz 6 u “dnevniku” upotrebio engleski izraz “hard as nails” kako bi opisao Mitrovića, što će reći da se Srbin borio i izgarao čitav meč i da mu je falio samo gol da kruniše svoju predstavu.

ITALIJA

ALEKSANDAR KOLAROV je sa golom protiv Torina postao drugi strelac Rome u Seriji A sa pet realizacija. Ispred njega je samo El Šaravi. Naš kapiten je od Gazete dobio 7 uz obrazloženje da je on ključna figura za sprovođenje Di Frančeskovih ideja na terenu i da je prodorima i dodavanjima otvarao odbranu Torina dok je bio savršen egzekutor najstrože kazne. Korijere mu je dao 6,5 zato što je drugom poluvremenu protiv Torina imao par grešaka, ali je konstatovao da mu je forma u usponu i da se vidi da je fizički potpuno fit.

SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ je dobio prelaznu šesticu od Korijerea, dok mu je Gazeta dala nedovoljnih 5,5. Rimski dnevnik je obrazožio prelaznu ocenu Sergeju, jedinu uz Imobilea i Strakošu u redovima Nebeskoplavih, činjenicom da je u prvih 45 minuta samo on pretio golu Napolija. “On je bio najbolji u prvom poluvremenu, ali je pao u drugom i greškom primorao Ačerbija na faul koji ga je koštao drugog žutog kartona”, piše Korijere. Gazeta je uz priznanje za dobru igru u prvom poluvremenu zamerila Sergeju što nije odlučniji i uvereniji kada šutira ka protivničkom golu.

NIKOLA MAKSIMOVIĆ je dobio pozitivne ocene od italijanskih medija za svoj nastup: uglavnom 6,5. Gazeta mu je udelila kompliment konstatujući da se odsustvo Kulibalija, zahvaljujući Maksimoviću, nije osetilo i da niko nije zažalio što Senegalac nije u timu. Sličnu opservaciju je napravio Korijere uz zapažanje da Nikola nije gotovo ništa pogrešio za 90 minuta.

FILIP ĐURIČIĆ je propustio još jednu šansu da pokaže talenat na velikoj pozornici. Uz Lirolu, srpski fudbaler je kvalifikovan kao najlošiji na terenu u dresu Sasuola. Posebno indikativna su zapažanja Gazete i Korijerea uz ocenu 5,5. Milanski dnevnik je napisao da nije slučajno da su sve opasne akcije Sasuola dolazila sa suprotng boka, a rimski da je ulazak Boga na mesto Đuričića bio pun pogodak trenera De Zerbija i da je Boga za razliku od Filpa “sahranio” D’Ambrozija.

NIKOLA MILENKOVIĆ je protiv Sampdorije odigrao jednu od svojih lošijih utakmica u Seriji A. Srspki defanzivac je dobio uglavnom nedovljnih 5,5. Osim što je napravio par grešaka, na dušu Milenkovića ide i Kvaljarelin gol pošto nije uspeo da ga zaustavi rizikujući drugih žuti, odnosno crveni karton.

NEMAČKA

LUKA JOVIĆ je sa golom protiv Frajburga stigao do brojke 13 na tabali najefikasnijih igrača Bundeslige i sada je sam na vrhu liste strelaca pošto Alkaser nije uspeo da postigne gole za Borusiju Dortmund. Bild i drugi mediji su Luki dali solidnu trojku za njegov učinak.

FILIP KOSTIĆ je odigrao ispod svog nivoa meč sa Frajburgom. Nije bio tako probojan i opasan po protivniču odbranu kao što je navikao navijače Ajntrahta. Srpski reprezentativac je dobio uglavnom 4.

MARKO GRUJIĆ se vratio s pobedom i odličnom igrom, posle povrede, u dresu Herte. Grujić je ocenjen vrlo dobrom dvojkom. Bio je među najbolje ocenjenim igračima tima iz Berlina na gostovanju protiv Nirnberga. Marko je, između ostalog, započeo akciju za prvi gol svog tima, a izašao je iz izgre samo zato što još uvek nema u nogama svih 90 minuta.

ŠPANIJA

NEMANJA MAKSIMOVIĆ je bio među zapaženijim igračima Hetafea u pobedi nad Alavesom 4:0. Maksimović je protiv Baskijaca objedinio i kvantitet i kvalitet u svojoj igri i praktično je dominirao na sredini terena. To mu je donelo i od Marke i od Asa dve zvezdice odnosno dva pika.

FRANCUSKA

STEFAN MITROVIĆ je pokvario veliki trijumf Strazbura nad Monakom 5:1 pošto je naivno zaradio dva žuta kartona i samim tim crveni napustivši teren 15 minuta pre kraja meča. Inače, da nije bilo tih nepromišljenosti, Mitrović bi zaradio prelaznu ocenu za prikazanu igru.

NEVEN SUBOTIĆ ulazi polako u formu posle teške povrede. Srpski defanzivac nije sprečio poraz Sent Etjena od Liona i dobio je peticu od L’Ekipa zbog početnih grešaka. Na startu je Depaj imao prvu veliku šansu posle pogrešnog postavljanja Subotića, a zameraju mu se i nedovoljno precizni dugi pasovi. Ipak, list priznaje da je zahvaljujući Subotiću njegov tim izgubio samo 2:1 jer je Neven spasao gol svog tima pravovremenim intervencijama: dva puta na Ndombeleu i jednom na Fekiru.

NEMANJA RADONJIĆ I PETAR ŠKULETIĆ su ušli u finišu mečeva svojih timova, Olimpika iz Marseja i Monpeljea. Budući da su imali samo par minuta na raspolaganju nisu ostavili dublji trag i osali su bez ocena.

SISTEMI OCENJIVANJA U PET LIGA

ENGLESKA - Uglavnom od 5 do 10 ( 6 je prelazna), 3 i 4 se retko daju, kao 9 i 10.

ITALIJA - Uglavnom od 5 do 10 ( 6 je prelazna), 3 i 4 se retko daju, kao 9 i 10.

FRANCUSKA - Od 3 do 10 ( 6 je prelazna ocena)

NEMAČKA - Od 5 do 1 (3 prelazna, 1 maksimalna ocena)

ŠPANIJA - Zvedice ili pikovi od jedne do do tri (dve su prelazna ocena)

Piše: Željko PANTELIĆ