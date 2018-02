OCENE - ZVEZDA: Odbrana i Borjan kao sat! Duhovi iz Moskve će proganjati Pešića! Šta je sa kapitenom?

(OD IZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ MOSKVE)

MILAN BORJAN - 7,5: Neverovatno sa kakvom je sigurnošću hvatao nezgodne lopte po zaleđenom terenu sa distance. Još je neverovatnije koliko samopouzdanja otkriva svaka njegova intervencija. Može da se ponosi i kompletnim učinkom u Ligi Evrope i večerašnjim izdanjem. Zadiviljujući refleks, koncentracija, hrabrio je saigrače i bodrio ih u nastojanjima da napadnu jačeg rivala. Svaka čast.

FILIP STOJKOVIĆ - 7,5: Odigrao je kao da je bek iz Lige šampiona. Biće zanimljivo videti tačnu statistiku, ali sa tribina VЕB Arene se činilo da popularni Žule nije izgubio nijedan duel. Menjao je Gončarenko po toj strani, ali nije vredelo. Stojković je poneo stopka. Istrošen konstantnim duelima nije mogao da ima ofanzivni doprinos.

VUJADIN SAVIĆ - 7: Još jedan od onih koji su odigrali kao sat. Definitivno njegove zrele igre, to što zna da nosi u zubima rivale i na zemlji i u vazduhu, nisu nikakav incident. Odilični rezultati Zvezde vinuli su ga u dimenziju više - da bude kolovođa statistički najbolje odbrane Liga Evrope. Imao samo jedan propust kod onog zicera koji je skinuo Borjan...

DAMIJAN LE TALEK - 7: Imao je više problema sa nervozom, nego sa suparničkim napadačima. Vrlo staložen i pravovremen u pozicionim napadima rivala. Bio je u nebranom grožnju u trenucima kada je Zvezda pokušavala da pritiska i ostavljala veliki prostor. Ipak, kao i kompletna odbrana zaslužuje pohvale.

MILAN RODIĆ - 7: Da je portugalska trojka signalizirala ruku Fernandeša, bila bi to partija iz bekovskih snova. Hladnokrvan i u momentima kada je imao trojicu igrača na leđima. Delovalo je da ima oči na leđima, uvek je znao odakle preti opasnost i pravovremeno se kretao. Zakasnio za delić sekunde da izblokira Dzagojeva.

BRANKO JOVIČIĆ - 7 do 88: Da je imao podršku Donalda (čitaj redove ispod) verovatno bi imao snage da pojede loptu sa sve ledom na VЕB Areni. Neustrašiv, u dobrom delu meča jedini iz Zvezdinog manevra sposoban da se pobije sa Nathom. Pokazao je da je ovo njegov nivo. Uspevao je čak da se ponovi u ofanzivi. Definitivno, momak od koga Vladan Milojević može da napravi reprezentativnog vezistu. Već je na višem nivou u odnosu na letos.

MIČEL DONALD - 5,5 do 80: Bambi na ledu. Loše i neokretno. Bilo je tu i svetlih momenata, ali je očigledno već duže vreme da se kapiten Crvene zvezde muči sa rivalima ovakve klase. Odigrao je nekoliko krajnje rizičnih lopti unazad i uvaljivao "koske" Le Taleku i Saviću, propustio priliku da sačuva posed kada je zaostavno vreme prvog poluvremena već počelo. Morao je ranije da izađe iz igre.

OCENITE VI IGRAČE ZVEZDE - OVDE

EL FARDU BEN - 6: Voli da igra, voli da se nadigrava, voli da gura loptu napred. I ne plaši se. To smo evidentirali i ranije, ali... Da i kod njega ima ali. Momče, pusti utisak, ti si stranac i onaj zicer pretvori u pogodak. I stavi tačku na svoju igru. Neće te niko pamtiti po tome što možeš da izdržiš duel i što imaš smisla za igru. U utakmicama na jednu loptu (košarkaškim rečnikom rečeno) ona šansa se pretvara u pogodak. A ti dobijaš status mitskog bića.

NENAD KRSTIČIĆ - 6: Bio je nevidljiv celo prvo poluvreme. Leđima okrenut golu stalno je kasnio. Prosto, nije mogao da dođe do kiseonika. Međutim, ofanzibnija igra Crvene zvezde u drugom delu drugog poluvremena popravila je utisak o igri potencijalnog reprezentativca. Kada je počeo da kreira iz dubine sve mane odbrane CSKA su ogoljene. Moraće Milojević da ga vrati na prirodnu poziciju.

NEMANJA RADONJIĆ - 6,5: Počeo je nekako mlako, dozvolio igračima CSKA da ga nose i rempluju kao da ga nema. Kako je on počeo da raste, tako je rasla i Crvena zvezda. Kod karakterističnih prodora ovog puta je bio racionalan i lepo zavrtao loptu nazad, iznudio i dva žuta kartona. Valjda je to nešto što dolazi sa godinama i sa golovima ili asistencijama u velikim utakmicama. On treba da nekad bude gazda i kaže: "Dajte mi loptu, sve ću da ih pretrčim".

ALEKSANDAR PEŠIĆ - 5,5: Utakmica u Moskvi će ga proganjati dugo, dugo.. Sve mu se nacrtalo, da je u 80. minutu pogodio loptu bio bi junačina. Nervozan zbog oštrine startova štopera CSKA izgubio je koncentraciju. A to se u ovakvim mečevima ne prašta. To je ta nit koja mora da se pređe. Da je pogodio zaboravio bi se i onaj trenutak kada je skinuo loptu Radonjiću.

IZMENE:

SLAVOLJUB SRNIĆ od 80 -: Morao je ranije na teren, iako bi to predstavljalo ozbiljan rizik. Čim je kročio crveno-beli su bili raznovrsniji. Njegove lopte sa desne strane proizvele su šanse Jovičića i Bena.

UROŠ RAČIĆ od 88 - Malo vremena za utisak…

LUKA ADŽIĆ od 88 - Čim je ušao uneo je živost u ekipu i umalo kreirao veliku šansu za svoj tim. Ali, malo vremena za veći utisak.

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ 6,5: - Sad tu postoje dve škole mišljenja. Zvezdin trener odlučio se da bude strpljiv do krajnjih granica, da istrpi sopstvene principe, ne želeći da utakmicu uvede u brži ritam. Pogodio bi da su pogodili Ben ili Pešić... Ako želimo da budemo ultra strogi reći ćemo da je Srnić možda koji minut ranije mogao na teren. Sve ostalo Milojević je uradio i predvideo. Da, zamalo da zaboravimo. Ako se umire, onda se to radi na ovakav način. Uz disciplinu, uz utisak da svi igrači u svakom trenutku znaju šta treba da rade. Uz konstataciju da za 180 minuta CSKA nije napravio više stopostotnih šansi od Crvene zvezde.

Piše: Darjan NEDELJKOVIĆ;