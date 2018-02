OCENE - ZVEZDA: Žuletu i Rodiću kapa dole, ekspolozija Le Taleka, Jovičić kosio i vodu nosio

Zvezdin tim

MILAN BORJAN 7 - Vrlo dobro je sve to izgledalo. Samo u jednoj situaciji j nevešto isplivao. Uhvatio je sve lopte sa distance i to onako čvrsto, da ne mogu da se izmigole po raskvašenom terenu.

FILIP STOJKOVIĆ 7,5 - Sve što je radio tokom velikih jesenjih pobeda, činio je i ove večeri. I za nijansu bolje. Pravi primer autoritativnog beka, sposobnog da energijom zaplaši direktnog rivala. Neprelazan u situacija jedan na jedan, spasavao i kada je Musa imao brisan prostor. Prepoznala je to i publika na “Marakani“ i pozdravljala ga ovacijama. Alal vera, kapa dole.

VUJADIN SAVIĆ 6,5 - Mogao je da iskuša onu štopersku kletvu da jedna greška može da mu odredi kompletan utisak. Odlično počeo, u prepoznatljivom stilu kupio svaku loptu u vazduhu. Međutim, u drugom poluvremenu neobjašnjivo podleteo dva puta pod loptu. Osetio je tu Viktor Gončarenko i nagazio prostor najboljeg štopera Superlige. Pokrili su ga kad treba Rodić i Le Talek.

DAMIJAN LE TALEK 7,5 - Slabije počeo, pomalo dezorjentisano. A u drugom poluvremenu eksplodirao. Bio je onaj specijalac sa Hajberija, ubedljivo najagresivniji igrač na terenu, tačan kao sat. Stizao da pokrije i kiks Vujadina Savića. Kada je oduzeo čistu loptu Dzagoevu “Marakana“ je eksplodirala. Savršeno drugo poluvreme. Viđena doktorska klinika iz francuske radionice. Takav Le Talek garantuje nulu u Moskvi.

MILAN RODIĆ 7,5 - Defanzivno perfektan. Kada je pucala Zvezdina odbrana nekadašnji član Zenita je sve pokrivao. Igrao na snagu, iskustvo, ali i defanzivnu inteligenciju. Odličnim kretanjima pomagao je štoperima Saviću i Le Taleku. Nema mu se šta reći zbog toga što nije bio ofanzivno prisutan. Predstavljao je praktično trećeg centralnog defanzivca.

BRANKO JOVIČIĆ 7,5 - Aposolutni heroj Zvezdinog manevra. Popularni Bakula je kosio i vodu nosio. Da nije bio u lavovskom modu Dzagoev i Golovin bi napravili masakr u Ljutice Bogdana. Ne samo da je kupio lopte i agresivnošću podizao tempo Zvezdine igre, nego je stizao da bude spona u tranziciji. Otvarao kontre, izlazio napred. Bio je sakrivni plejmejker.

MIČEL DONALD 5,5 - Blago rečeno - ovo nije bila utakmica visokog Holanđanina. Prosto, nije mogao da se pohvata. Čak i da kažemo da je uporno vraćanje lopte unazad deo taktike i Milojevićevog strpljenja, Donald je morao da bude življi u defanzivi. Daleko od ničijih lopti, delovao je jako, jako sporo. Čak iritantno sporo.

EL FARDU BEN 6,5 - Prvi utisak je pristojan. Čak vrlo pristojan. Momak sa Komorskih Ostrva je bio najopasniji igrač Zvezde u uvodnoj fazi meča. Stalno je gurao loptu napred i napred. Takav će crveno-belima biti potreban i u prvenstvenim okršajima. Ponekad krene pretenziozno jedan na tri, ali zna da izvuče ćar. Nije zapostavio ni defanzivne zadatke.

NENAD KRSTIČIĆ 6 - Morao da odigra sa više srca i samopoštovanja. Ostavimo taktičku disciplinu po strani, od igrača takve reputacije se to očekuje i to što je znao sa sakrije loptu od ruskih pitbulova u kritičnim trenucima i na kritičnim mestima. Nedostajala je plemenita nota u njegovoj igri. Kao da je kasnio za pola delića sekunde u predaji ili prilikom situacija kada je mogao

NEMANJA RADONJIĆ, do 80. minuta, 6 - Savet za stručni štab Crvene zvezde. Oslobodite supersoničnog Nišliju treninga oporavka, tehinčkih vežbi. On sve to ima, osim vrlo važnog sastojka - završnice. Treba Radonjiić da uđe u nečije trenersko okno i samo radi na realizaciji. Ona šansa iz 32. minutu pretvara supertalentovanog dečaka u super šampiona. I stavlja na sto čelnika Zvezde ne 6.000.000, nego 10.000.000 evra. Cela Evropa već zna da Radonjić ima motor u zadnjici, ali hoće da vide kompletan proizvod i naravno - završnicu.

ALEKSANDAR PEŠIĆ, do 85. minuta, 6 - Bio je usamljen između preiskusnog Berezuckog i Vasina. Sabijen na teren za mali fudbal, često bez podrške. Nije njegov greh što nije ušao u više šansi ili postigao gol. Prosto je morao da da veštačko disanje ostatku tima i odmori ga dobijenim duelima ili faulovima. Za htenje - dodatne pohvale. Krvave glave napustio meč.

IZMENE

SLAVOLJUB SRNIĆ do 80. minuta - malo vremena za utisak.

UROŠ RAČIĆ do 85. minuta - imao jedan sjajan fudbalski roling.

TRENER

VLADAN MILOJEVIĆ 7,5 - Kao da je slušao onu čuvenu tezu Horhea Sampolija o nepotrebnom posedu lopte. Dao je Moskovljanima kontrolu i posed, ali je utakmica imala tok kakav je Zvezdin strateg želeo. CSKA je u tri navrata bio uhvaćen u Milojevićevu mišolovku. Zvezda je bila povremeno dekadentna, ali pragmatična. Vodilo se računa o svakom pedlju terena. Reklo bi se da je unapredio pojedine faze Zvezdine igre.

(FOTO: Action Images)