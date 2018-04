Nema mesta na kugli zemaljskoj gde srpska noga nije kročila. Gradić Alta na krajnjem severu Norveške, na 200 kilometara od Severnog pola, već sedam godina je dom Šapčanina Vlade Filipovića. Iskusni golman čuvao je mreže nekoliko nižerazrednih norveških ekipa, a trenutno obučava talente u Alti i okolini. I u 40. godini ne želi da okači rukavice o klin. Prošle sezone branio je gol Kirkenesa u četvrtom rangu takmičenja, kluba iz grada na samoj granici s Rusijom. Za Filipovića nema tajni u norveškom fudbalu. Za MOZZART Sport Filipovć je detaljno analizirao najbolju ligu Norveške.

Dok u većini liga Evrope šampionati ulaze u završnice, u skandinavskim zemljama lopta se tek nedavno zakotrljala. Odigrana su dva kola tamošnjeg Elitserijena, a šampion Rozenborg još nije osetio slast pobede.

"To je samo prolazna kriza. Rozenborg je za dve klase ispred svih u Norveškoj. To je klub koji je decenijama sinonim za norveški fudbal, a igrao je bitnu ulogu i u evropskim kupovima. Finansijski najbolje stoji. Prošle sezone ekipa iz Trondhajma je nadmoćno osvojila titulu. Već na sredini sezone se odlepilia. Sada je šampion osvojio samo bod, ali ovde je tako svake godine na startu, bude iznenađenja, ali kako prvenstvo odmiče kvalitet dolazi do izražaja. Norveške ekipe su igrale tri meseca prijateljske mečeve, pretežno u Španiji, jer Fudbalski savez Norveške tamo ima trening kamp. Sada je u Norveškoj veoma hladno, posebno na severu zemlje gde je i Trondhajm, dok su pripremni mečevi igrani u drugačijim uslovima", počinje priču Filipović.

Problem za Rozenbrog je buran temperament najboljeg igrača Niklasa Bendtnera, Danca koji je gotovo deceniju branio dres Arsenala.

"On hoće da ide, pa neće... Kako sam čitao u novinama, najverovatnije ide. Čudan je tip, kontroverzan. Ostali su i bez našeg Milana Jevtovića i bez još nekoliko igrača. Ipak, najveća snaga Rozenborga je iskustvo nosilaca igre u odbrani i sredini terena, igraju dugo zajedno, poznaju se u dušu. Tore Reginuisen je prošle sezone proglašen za najboljeg fudbalera lige. Očekujem da će za nekoliko kola Rozenborg da uđe u formu, kada se fudbaleri šampiona budu uhodali, i biće opet to dominantan tim kao i prošle sezone. Šampion misli i na budućnost, doveo je dvojicu talentovanih igrača, 19-godišnjeg Besima Šerbečića iz Radnika iz Bijeljine i Nigerijca Ogbua koji bi narednih godina mogli da iskoče u prvi plan".

Od ekipa koje mogu da ugroze Rozenborg, Filipović ističe Molde i Bran.

"Najveći kvalitet Moldea je trener Ole Gunar Solskjer, nekadašnji as Mančester Junajteda. On se posle loše epizode u Premijer ligi sa Kardifom vratio u klub, postavio sistem. Finansijski, Molde nije ni blizu Rozenborga, kao i po igračkim kvalitetima, ali su godinama u vrhu. Bran ima odlične navijače, dobar domaći teren i sigurno je ekipa za vrh, ali pre mislim da će Molde da bude najveći konkurent Rozenborgu. Sarpsborg je jak, stabilan klub, sigurno za gornji deo tabele, dok Stromsgodset gaji tipičan engleski stil fudbala koji možemo da gledamo u Čempionšipu, sa dugim loptama. Teren je najmanji u Norveškoj, na granici regularnosti, publika je tik uz teren, pa je neugodan kod kuće", otkriva Filipović manje poznate iz Skandinavije.

Norveška je jedna od najbogatijih zemalja na svetu, ali klubovi nisu "puni kao brod". Krize ima i u elitnom rangu.

"Tromse godinama ima finansijske probleme. Tako je i ove sezone, pa mu ne gine borba za opstanak. Volerenga je iz prestonice Osla i ima neverovatnu podršku navijača. Oni ih bukvalno nose. Čak su i skupljali novac za klub kako bi opstao. Ali nemaju kvalitet za vrh".

Kada je reč o ekipama koji su glavni kandidati za ispadanje, srpski golman nema dilemu.

"Ranhajm i Sanderfjord su glavni kandidati za selidbu u niži rang. Ranhajm je poluprofesionalni klub, što je raritet u najboljoj ligi Norveške. Ima igrače koji studiraju, rade. Bilo je pitanje da li će dobiti licencu, ali na kraju mu je progledano kroz prste. Radi se o klubu koji je godinama važio za Rozenborgovu nezvaničnu filijalu. Nije to bilo papirološki kao recimo kod nas, Partizan i Teleoptik, ali ekipa iz Trondhajma je pozajmljivala mlade igrače komšijama. Naravno, to ne znači da će jedni druge da puste kada budu igrali. Primer, najbolji fudbaler Norveške za prošlu sezone Tore Reginuisen ima rođenog brata Madsa, koji igra u Ranhajmu. Siguran sam da tu nema puštanja. Ranhajm igra bez stranaca. Može da bude nezgodan na svom stadionu, koji je mali, prima samo 3.000 gledalaca. Takođe, Sanderfjord je u haosu. Napustio ga je u Norveškoj veliko ime Lars Bohinen, koji je devedsetih godina prošlog veka igrao na Ostrvu za Notingem Forest, Blekbern i Derbi. On je uveo ovaj klub u elitnu ligu, ali je otišao u Olesund, koji se takmiči u Drugoj ligi. Gaji ofanzivni stil igre, 3-4-3. Izjavio je da nema kvalitet u Sanderfjordu i zato je otišao".

Na Filipovićevom skeneru našli su se i ostali...

"Stabek je poznat u Norveškoj kao klub koji ima najbolju školu fudbala. Izbacuje talente i to je ekipa koja je najnepredvidvija u Norveškoj, nikad se ne zna kad će da zablista, ali isto tako može i neprijatno da iznenadi, pogotovo na svom terenu. Lilestrem je klub koji tokom čitave godine ima fudbalere na probi. Prometno je kao na stanici. Tu defiluje mnogo stranaca, pogotovo iz Afrike. Start je prošle nedelje napustio sportski direktor".

Gol Bodo Glimta ove sezone brani nekadašnji čuvar mreže Voždovca, Zoran Popović.

"Pročitao sam u novinama analizu jednog stručnjaka koji je napisao da o sudbini Boda odlučuje Popović. Ako on bude dobro branio, ekipa sigurno ostaje u ligi, u suprotnom, biće problema."

I za kraj, još jedan zanimljiv podatak za prva dva kola šampionata.

"Čak 50 odsto stranaca nije igralo. Dovodi se dosta anonimnih igrača, Afrikanaca. Naravno, pojačanje su pretežno iz susedne Švedske, Danske, Finske. U poslednje vreme se dovode fudbaleri sa Islanda i Farskih Ostrva sumnjivih kvaliteta", zaključio je Filipović iscrpnu analizu norveškog prvenstva za MOZZART Sport.

