Balkan - Skandinavija. Anarhija - sistem. Finansijski problemi - ekonomska stabilnost. Dezorganizacija - plan. Mogli bismo do sutra da nabrajamo šta sve razlikuje fudbal ovdašnjih i nekih drugih, razvijenijih zemalja. I nije to po principu da je naše najgore, već je to surova realnost. Recimo, Šveđani svakako nisu talentovaniji od Balkanaca, ali imaju jasan plan, štede svaku krunu, rade na marketingu, država ulaže i na kraju ih to dovede do rezultata. Zvuči jednostavno, zar ne?

Kao posledica razvijenog sistema, kvalitetne infrastrukture i relativno jednake raspodele kapitala javila se i umešanost većeg broja klubova u borbu za titulu u Alsvenskanu. Tako je i ove sezone. Malme kao aktuelni šampion važi za glavnog favorita odbrane trona, tu su i Jurgorden, Estersund, Norčeping, Geteborg, Elfsborg...

A na zatvaranju drugog kola nove sezone prve švedske lige susreću se Geteborg i Hamarbi (19.00). Pre mesec dana ugovor sa gostima potpisao je nekadašnji centarfor Partizana Nikola Đurđić. Veoma je cenjen u Šveskoj, igrao je sa Malmeom u Ligi šampiona i svakako će biti veliko pojačanje za Hamarbi čiji se navijači nadaju plasmanu u gornji deo tabele. Đurđić je nastupao i za pirotski Radnički, Voždovac, Havesund, Grojter Firt, Augzburg i Fortunu iz Diseldorfa te bi svakako svojim iskustvom trebalo da pomogne Hamarbiju. Pritom, tresao je mreže dok je nosio dresove Helsingborga i Malmea, švedski fudbal mu nije stran, što samo može da bude dodatni plus...

Ipak, Đurđić nije debitovao u prvom kolu protiv Sirijusa, već će verovatno to učiniti večeras. Razlog - administracija.

"Nikola je dobio dozvolu Fudbalskog saveza Švedske, ali problem pravi Zavod za migracije koji nije uspeo da sredi radnu dozvolu na vreme. Poslali smo neophodnu papirologiju čim je ugovor potpisan, ali u agenciji su bili prenatrpani obavezama i nisu uspeli da nam pozitivno odgovore, iako smo bili baš uporni. Obično nema problema, no eto, dogodilo se i to. Đurđić će uskoro dobiti dozvolu i biće spreman za meč sa Geteborgom", izjavio je pre nekoliko dana sportski direktor Hamarbija Jesper Janson, na čije je insistiranje Đurđić došao iz danskog Randersa.

Janson pokušava da reši sličnu problematiku sa povratnikom iz Eskišehira Erkanom Zenginom. Kako bilo, "slučaj Đurđić" je valjda rešen, s obzirom na to da švedski mediji pišu da će bivši reprezentativac Srbije zauzeti mesto u startnoj postavi protiv Geteborga umesto gambijskog napadača Pa Dibe. Zengin će pak morati još da sačeka, pošto osim dozvole, problem pravi i njegova nezadovoljavajuća fizička sprema.

Na jednom švedskom navijačkom sajtu navodi se i da bi baš Đurđić mogao da iskoristi smušenost, neuigranost i neiskustvo odbrane domaćih. Trener Geteborga Poja Asbagi - Šveđanin poreklom iz Irana - došao je početkom godine u klub, prešao sa dotadašnje formacije 4-4-2 na 3-5-2, defanziva još uvek nije ukomponovana, ekipi predstoji čitav proces uigravanja, a posebno je "sumnjiv" mladi defanzivac Karl Štarfelt, koji bi, cene na ovom portalu, mogao da prsne pod pritiskom Đurđića i kompanije. Hamarbi bi - stoji dalje - morao da igra disciplinovanije pozadi jer će u suprotnom slučaju uslediti kazna, daleko veća i bolnija od utešnog pogotka koji je postigao Sirijus.

Oba tima su ušla u novu sezonu pobedama, a poslednjih godina kada se susretnu igraju UG2-3. Hamarbi od 2006. do danas nije ostvario pobedu protiv Geteborga u gostima, pet puta je poražen, jednom izborio remi.

ŠVEDSKA 1 (ALSVENSKAN) - 2. KOLO:

Subota

Erebro - Norčeping 1:1 (0:0)

Nedelja

Kalmar - Elfsborg 1:0 (1:0)

Jurgorden - Treleborg 1:1 (1:0)

Dalkurd - Estersund 3:0 (1:0)

Ponedeljak

Bromapojkarna - Heken 2:0 (1:0)

Malme - AIK 1:1 (1:1)

Utorak

19.00: (2,10) Geteborg (3,30) Hamarbi (3,30)

Foto: Action Images