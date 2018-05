Manje od mesec dana. Toliko nas još čeka do početka Svetskog prvenstva u Rusiji. Punih osam godina smo ga čekali. I baš kada je postala ozbiljna pretnja da oni najmlađi i zaborave kako to izgleda kad možeš da na planetarnoj smotri navijaš za svoje pojavio se Slavoljub Muslin i odveo Orlove na Mundijal. Milan Jovanović smatra da je baš Muslin najzaslužniji što je fudbalska reprezentacija Srbije uopšte u Rusiji. A popularni Lane bi trebalo da zna. On je bio deo one generacije Radomira Antića oko koje se zemlja poslednji put ujedinila. On je postigao onaj gol za minimalac protiv Nemačke. Svi se još sećamo onog kultnog skoka u kanal koji nije video od oduševljenja.

I logično je zato što je baš Milan Jovanović naš prvi gost u rubrici “Odbrojavanje do Mundijala“ u kojoj će mnoga poznata lica iz sveta fudbala govoriti o svojim očekivanjima od Svetskog prvenstva. Ne samo kad je Srbija u pitanju.

Dakle, dame i gospodo, Milan Lane Jovanović...

MIŠLJENJE O REPREZENTACIJI SRBIJE?

Vrlo soilidan utisak. Igrala je onako kako je mogla, na kraju sam sklon da kažem i kako je morala. Muslin je odradio izuzetan posao sa reprezentacijom, znao je koga može da iskoristi na najbolji način. Činjenica da je forsirao igrače koji nisu bili najstandardniji u klubovima, a za reprezentaciju su odigrali jednu važnu rolu i bili produktivni daje njemu samo jedan veliki plus. Znači da je u tom segmentu bio veliki vizionar.

Mi smo ovde skloni da kritikujemo sve i svašta, a ja kažem da je on sigurno najzaslužniji što smo se mi posle osam godina plasirali na jedno veliko takmičenje. Činjenica da je Aleksandar Mitrović dao šest golova, a da nije imao ni dve tri cele utakmice u Njukaslu je samo argument za čestitku. I Mitroviću i Muslinu. Druga stvar, Dušan Tadić je kod Muslina eksplodirao. Bio je Tadić i ranije u reprezentaciji, ali nikad do kraja nije ispoljio svoj potencijal. Jedan trener, šmeker, mora da zna kome može da da slobodu. Ne može svima. On je prepoznao Tadića. I bio u pravu potpuno. Taj tandem Mitrović - Tadić je bio verovatno ključan, naravno uz pomoć svih ostalih igrača.

ŠTA OČEKUJETE OD GRUPE U KOJOJ SE REPREZENTACIJA NALAZI?

Najvažnija je možda prva UTAKMICA. ona će biti najteža. Psihološki. Nisam siguran da ćemo Kostariku lako preskočiti kao što se ovde očekuje. Nisam euforičan. Nikad. Uvek sa mnogo opreza analiziram svaku situaciju. Najviše će naravno zavisiti od nas samih. Moramo biti svesni da igramo protiv kvalitetnih reprezentacija. I Švajcarska je kvalitetna. Jedan Srbin je tamo trener (Vladimir Petković, prim.aut), poznaje naš mentalitet. Napravio je sjajan niz rezultata. Brazil je priča za sebe. Jedino što bih izdvojio kao faktor sreće koji neće zavisiti od nas, a to je da Brazil u prve dve utakmice pobedi, pa da mu ta treća kod nas ne znači puno. Prosto, pravim kalkulaciju ako napravimo kiks u ove prve dve, pa da se onda vadimo protiv Brazila. Ali voleo bih više da i mi budemo uspešni u prve dve, pa da utakmica sa Brazilom bude praktično prijateljska. Ali Biće, biće jako teško. Moraćemo ipak da se borimo do kraja.

GLAVNI FAVORITI ZA OSVAJANJE SP?

Tradicionalno najjače reprezentacije. Po formi sa ovih poslednjih utakmica, po nekom kontinuitetu u ovim kvalifikacijama naravno Španija, Brazil i nikad ne bih potcenio Nemačku.

MALO O BELGIJI U KOJOJ JE JOVANOVIĆ PROŽIVEO NAJBOLJE DANE KARIJERE...

Nikad do kraja ne mogu da iskažu taj svoj neosporan talenat. Reprezentacija Belgije je pre četiri godine, kad smo bili s njima u grupi za EP... tad su nas nadigrali dva puta, a tad su bili mlada, neiskusna reprezentacija. Tad su zajedno rasli. Ovo je neki zenit. Ako sad ova garnitura belgijskih fudbalera ne napravi nešto značajno.. Mislim da će onda ovo biti njihov poslednji pokušaj u ovom sastavu. Imaju strahovite pojedince koji su već dugi niz godina vodeći igrači u svojim klubovima. Posle Srbije, Belgija i Rusija su reprezentacije za koje ću navijati.

KO BI MOGAO DA IGRA U FINALU U MOSKVI?

Voleo bih Srbiju i Rusiju.

Budite uz MOZZART Sport i narednih dana. Biće tu još mnogo zanimljivih ličnosti. I još zanimljivijih odgovora.