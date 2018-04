Vreme je da se naplati još jedna golgeterski spektakularna sezona u Ligi šampiona. Kristijano Ronaldo potpisaće novi ugovor sa Real Madridom i na taj način uvećati svoja primanja u kraljevskom klubu za više od 40 odsto!

Portugalac je uspeo da ubedi čelnike evropskog prvaka da zaslužuje povećanje zarade, umesto 21.000.000 evra koliko je primao dosad, u novu sezonu će ući sa okruglo 30.000.000 evra na računu po godini.

As uverava da će bez obzira na to kako se završi pohod na još jednu Srebrnu amforu, najbolji fudbaler planete potpis na novi ugovor staviti pre početka Mundijala u Rusiji i da će tako Florentino Perez ispuniti obećanje dato još posle prošlogodišnjeg finala u Kardifu, kad je rekao da će CR7 dobiti povišicu. Pošto se to nije desilo odmah posle treće titule Lige šampiona u poslednje četiri sezone Ronaldo se naljutio, pisalo se o nezadovoljstvu tokom minulog leta, a nešto lošija forma u prvom delu sezone bila je očigledna. Posebno što je u međuvremenu Nejmar postao najplaćenji fudbaler sveta, a Barselona astronomskim ugovorom vezala Lionela Mesija.

Plan rukovodstva Reala bio je da Kristijanu 9.000.000 evra povišice obezbedi u vidu bonusa, za osvajanje Lige šampiona, Zlatne lopte i Zlatne kopačke, kao i drugih individualnih priznanja (na primer, najbolji evropski igrač, najefikasniji strelac Primere...). Na sastanku u Abu Dabiju, sredinom decembra, kad su Madriđani odbranili titulu prvaka sveta, direktor Hose Anhel Sančez, jedan od Perezovih saradnika, isturen da pregovara u ime kluba, predočio je tu ideju Ronaldu, ali je ovaj odbio, pod obrazloženjem da se takvim vidom saradnje (gde osvaja povišicu, a ne dobija je odmah) njegove zasluge na „Santjago Bernabeuu“ omalovažavaju. Bio je uporan i bukvalno primorao čelnike kluba da promene stav i zavuku ruku u kasu.

Ubedio ih je pre svega - golovima. Najvažnjim. Ove sezone dao ih je 42, od toga 15 u Ligi šampiona. Čak šest u dvomečima sa Pari Sen Žermenom i Juventusom ovog proleća zbog čega je i Florentino Perez shvatio da, iako u 33 godini života, Ronaldo i dalje igra na vrhunskom nivou. Otuda ponuda da fiksni deo povišice bude 9.000.000 evra, a da krzo bonuse može da računa na još 2.000.000 evra. Uz napomenu Asa da se na ovaj način neće promeniti dužina trajanja ugovora (ostaje do 2021), već samo onaj deo koji se tiče zarade.

Opet, i po formuli 30.000.000+2.000.000 Kristijano Ronaldo biće (tek) treći najplaćenji fudbaler sveta. Ispred njega su Lionel Mesi (45.000.000 evra neto) i Nejmar (35.000.000 neto).

FOTO: Action images