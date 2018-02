Ode Jahović - Gectepe ne može da se sastavi...

U Rumuniji fiks, u Turskoj - vredi probati.

Pomenuli smo već u našoj standardnoj rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA da bi trebalo da obratite pažnju na poslednji okršaj 22. kola Superliga između Genčlerbirligija i Gectepea, gde je kec izgledan.

O čemu se radi?

Domaćin igra jedan od najvažnijih mečeva u borbi za opstanak. Alanja koja je ispod crte je jako blizu, a Genčler praktično nema izbora. Domaćin još od novembra ne zna za poraz, mada u tih osam utakmica ima i samo tri pobede. Genčler je dužan Gectepeu za poraz od 2:3 u septembarskom sudaru. Ovde zaista vredi probati keca, jer gost u poslednjih pet kola ima samo dva boda, pa je ovo šansa da Genčlerbirligi trijumfom olakša sebi posao u nastavku sezone.

Sa druge strane, Gectepe je u zlatnoj sredini, ali u 2018. godini ne zna za pobedu. Nije slučajno što se kriza Gectepea poklopila sa početkom spekulacija o odlasku Adisa Jahovića u Konju. S obzirom na to da je bio u vrhu liste strelaca sa 14 postignutih golova, nije ni čudo što Gectepe oseća njegov izostanak na svojoj koži. Po svemu sudeći - tek će. Demba Ba je doveden kao zamena, dosad je postigao gol na dva meča, ali još uvek nije to to...

Dakle, kec, pa kud puklo. Moglo bi lepo da se naplati.

SUPERLIG, 22. KOLO

Petak:

Konjasport - Bešiktaš 1:1 (0:1)

/Jahović 60 - Hačinson 27/

Subota:

Antalija - Kajzeri 2:1 (1:0)

/Gural 60, Dukara 88 - Bulut 80/

Sivas - Osmanli 3:2 (1:0)

/Robinjo 24, 82, Sirijak 90+1 - Cikaleši 61, Čagiran 71/

Fenerbahče - Alanja 3:0 (2:0)

/Đulijano 20, 60 penal, Fernandao 27/

Nedelja:

Kardemir - Ahisar 0:3 (0:1)

/Jumlu 41, Čelik 58, Ajogdu 75 penal/

Bursa - Malatja 0:0

Trabzon - Istanbul Bašakšehir 0:1 (0:1)

/Adebajor 35/

Kasimpaša - Galatasaraj 2:1 (1:1)

/Dinje 45 pen, Koita 80 - Rodrigez 37/

Ponedeljak:

18.00 (2,25) Genčlerbirligi (3,25) Gectepe (3,30)

* Kvote su podložne promenama