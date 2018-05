Teško je poverovati da je Ćavi Ernandez imao lošu nameru. No, na relaciji Barselona - Madrid svaka reč se meri i tumači na svoj način, pa tako i one koje je još u januru legendarni vezista katalonskog giganta izgovorio upoređujući dvojicu zadnjih veznih: Serhija Busketsa iz svog bivšeg tima i Kazemira iz Reala.

Tad je bio precizan kao u vreme dok je slao lopte saigračima na stadionu „Nou Kamp“.

„Real napada sa sedmoricom igrača, dok Kazemiro ostaje na svojoj polovini i pokriva centar igrališta. Buskets ne može to da uradi, čak sam i ja brži od njega. Kazemiro je fantastično brz, međutim, ima problem sa ostalim zadacima u igri, na njima nije radio. Poseduje druge karakteristike. Defanzivniji je tip fudbalera, češće uklizava, pokriva ogorman prostor, ali ne dominira u igri na malom prostoru. Da je počeo to da radi kad mu je bilo 12, 13 ili 15 godina, onda bi mogao da se snađe i na to polju“, rekao je sadašnji vezista katarskog Al Sada za El Pais.

Na odgovor Kazemira se poprilično čekalo. Bezmalo pet meseci. Možda i zbog toga što je Brazilac želeo da ima argument u rukama, a pred završnu utakmicu sezone, ove subote u Kijevu, svakako njime raspolaže.

„Može da priča šta ko hoće, međutim, za četiri godine u Realu već sam u četvrtom finalu Lige šampiona. Nisam mogao da potpišem za Barsu, jer ne mogu da odgovorim zahtevima fudbala na kojima Ćavi insistira, niti imam DNK o kome on priča. Zato ću biti madridista do smrti“, odgovorio je Kazemiro.

Jedan od najznačajnijih igrača u ekipi Zinedina Zidana pojasnio je da ceo svet, osim - razume se - pristalica Reala, priželjkuje slavlje Liverpula u finalu Lige šampiona.

„Trenutno, postoji anti-Madrid osećaj. Bez sumnje. Ako neko ne navija za nas, obavezno je protiv, jer je Real najbolji klub na planeti. Neutralci uvek biraju da budu naklonjeni protivničkoj ekipi. Navikli smo da nas mrze. „To je zato što smo Madrid, zbog istorije ovog kluba. Navijači Reala bi život dali za ovaj klub, a oni koji ne podržavaju nas žele da izgubimo“.

S obzirom na rivalitet sa Atletikom koji je sezonu okončao osvajanjem Lige Evrope, te Barselonom koja je priglabila duplu krunu u Španji, jasno je da je sad Real na potezu. No, nema podršku u otadžbini kakva se očekuje.

„U Španiji će svi naši rivali navijati za Liverpul“, dodao je Kazemiro.

FOTO: Action images