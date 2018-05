Pep Gvardiola je pokorio Englesku sa Mančester Sitijem. Liverpul ima šansu da se popne na krov Evrope. A Čelsi da dodatno pomuti razum navijačima Mančester junajteda ukoliko u subotnjem finalu FA kupa na Vembliju uzme pehar i ostavi Žozea Murinja bez trofeja ove sezone.

Svesni su svi kojima su Crveni đavoli pri srcu da bi takav epilog bio užasan za klub Junajtedove veličine, pa jedna od njegovih legendi predlaže beg sa Ostrva ukoliko 26. maja u Kijevu Real Madrid izgubi finale Lige šampiona.

„U tom slučaju bismo iznajmili čarter za 27. maj, milion letova bilo iz Mančestera ka šumama Amazonije, tamo gde nema internet veze. Iselićemo odavde. Nestaćemo. Bila bi to sezona iz pakla“, slikovito će Geri Nevil u intervjuu za Dejli mejl.

Nada se, ipak, da neće biti potrebe za drastičnim merama, pa u pomoć poziva nekadašnjeg saigrača, danas najboljeg fudbalera sveta.

„Možemo da živimo u nadi da će Junajted osvojiti FA kup i da će se naš prijatelj Kristijano Ronaldo odnekud pojaviti i postići prelep het-trik u finalu Lige šampiona. Liverpul je odigrao blistavo zasad, stigao do završne predstave, ali jednostavno ne želim da pobedi“, stavio je Nevil do znanja koliko ne podnosi komšije.

A kao stručni konsultant umeo je ove sezone da oplete po Žozeu Murinju. Kao i njegov nekadašnji saborac Pol Skols. Čini se da se i sam ugrizao za jezik, jer kad se crta podvuče ovo što radi Portugalac je daleko bolje od dvojice prethodnika, a pitanje je da li se pomalo razmažena publika na Teatru snova seća kakve je sve predstave gledala u poslednjoj deceniji prethodnog i prvoj ovog veka.

„U periodima dok su ekipi vodili Devid Mojes i Luj van Gal ili kao što je danas vodi Žoze Murinjo stalno se potencira kako „to nije neki fudbal“. Kako vreme prolazi tako fudbal iz vremena ser Aleksa Fergusona postaje sve bolji i bolji , zaboravljaju se loši mečevi, pobede po 1:0, užasni porazi. Počeli smo da idealizujemo vreme i fudbal kakav je bio pod komandom ser Aleksa. Bio sam dugo na Old Trafordu, proveo 21 godinu, igrao i(li) gledao svaku utakmicu... I da vam kažem: od 2003. do 2006. nismo igrali dobro. Bio sam deo te ekipe, nije valjalo. Nismo bili na visokom nivou. Naprotiv, bili smo suv prosek“.

U pomenutom periodu, Mančester je uzeo samo po jedan FA i jedan Liga kup. A sad se traži perfekcija. I ne samo sad.

„Ako ćemo tako, s kojim dobom biste uporedili poslednje tri godine Mančestera? Hoćemo li da ga uporedimo sa Triletom iz 1999. ili ćemo da se setimo i vremena od 2003. do 2006. kad smo bili jadni i kad nas je Žoze Murinjo sa Čelsijem uništavao“, zapitao se nakada znameniti desni bek.

BOLJI JE ONAJ KOJI OSVOJI TITULU NAREDNE SEZONE

Rivalitet Mančester junajteda i Mančester Sitija podignuti je na viši nivo otkako su na klupama ovih klubova Žoze Murinjo i Pep Gvardiola.

„Ono što je Siti uradio ove sezone, pogotovo kako je to uradio, s kakvom bodovnom razlikom u odnosu na konkurenciju, stovrilo je pritisak Junajtedu. Stvorila se slika da Siti igra čist, kompletan, fudbal, a da je Junajted drugačiji, s tim da su Crveni đavoli to i znali kad su doveli Žozea Murinja, baš kao što su i Građani znali šta dobijaju Pepovim angažmanom. Na kraju sledeće sezone ćemo da vidimo ko je šta uradio. Ako Gvardiola odbrani naslov onda će to biti veliki problem za Junajted posmatrajući trogodišnji ciklus, međutim, ukoliko Žoze osvoji prvenstvo onda će moći da se polemiše da li je odradio bolji posao. Sledeća sezona je ključna“, smatra Geri Nevil.

FOTO: Action images