Tragičar: Odoi (desno)

Teško će Fulam i Slaviša Jokanović posle novog remija sa Kvins Park Rendžersom na svom Krejven Kotidžu (2:2) direktno do Premijer lige, ne preostaje im ništa drugo do baraža, ali i to je sasvim dobar rezultat ako u završnici Čempionšipa nastave da osvajaju bodove kao i do sada.

Izgledalo je da će Fulam zabeležiti trijumf danas u komšijskom derbiju jer je posle dobrog prvog poluvremena otišao na odmor sa prednošću od 2:1. Na lepe udarce i golove kapitena Kernija u 32. i Brazilca Lukasa Pjazona u 45. minutu senku je bacio kiks koji je omogućio Australijancu Luongu da smanji rezultat u poslednjim sekundama prvog dela.

Taj gol ulio je samopouzdanje gostima sa Loftus Rouda, koje im ne nedostaje u poslednje vreme posebno nakon pobede nad Aston Vilom u gostima u prošlom kolu od 3:1, a golman domaćih Betineli u nekoliko navrata uspeo je jedva da sačuva mrežu pred pokušajima Meta Smita i ostalih fudbalera Policajaca.

Ipak, ništa nije mogao čuvar mreže Fulama u 81. minutu, kada je Belgijanac Denis Odoi neshvatljivo pogrešio, spotakao se sam, izgubio loptu, a Poljak Všolek ubacio ju je u mrežu iza leđa nemoćnog golmana Betinelija. Bio je to trenutak velike radosti za nekoliko hiljada navijača Kvins Parka koji su došli na ovaj komšijski derbi i imaće za čim da žale jer su u završnici fudbaleri KPR-a propustili šansu da osvoje sva tri boda.

Fulam nije uspeo da slavi, ali može da bude zadovoljan jer je nastavio seriju bez poraza koja iznosi 16 utakmica.

Finiš utakmice doneo je i zanimljiv detalj, odnosno sukob između Aleksandra Mitrovića i štopera gostiju Linča, a sve se završilo tako što je posle obostranog hvatanja za gušu sudija obojici dodelio po žuti karton. Za pohvalu je i reakcija srpskog napadača, koji je izgleda sazreo pošto nije naseo na provokaciju protivnika što bi neki prošli Mitar sigurno uradio.

ČEMPIONŠIP - 38. KOLO

Fulam - KPR 2:2 (2:1)

/Kerni 32, Pjazon 45 - Luongo 45+2, Všolek 81/

Barnsli - Milvol 0:2 (0:1)

/Gregori 24, Maršal 63/

16.00: (3,00) Birmingem (3,20) Hal (2,45)

16.00: (2,65) Brenford (3,25) Mildzbro (2,70)

16.00: (1,65) Bristol Siti (3,80) Ipsvič (5,50)

16.00: (2,25) Lids (3,35) Šefild Venzdej (3,20)

16.00: (1,85) Norič (3,45) Reding (4,50)

16.00: (1,85) Šefild Junajted (3,50) Notingem Forest (4,40)

16.00: (3,50) Sanderlend (3,10) Preston (2,25)

16.00: (1,30) Vulverhempton (5,20) Barton (11,0)

18.30: (4,50) Bolton (3,45) Aston Vila (1,85)

Nedelja

13.00: (2,80) Derbi (2,95) Kardif (2,80)

* Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images